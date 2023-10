Księżna Kate złamała protokół? Opowiedziała publicznie o chorobie

Podczas jednej z ostatnich oficjalnych wizyt księżna Kate odwiedziła specjalistyczny ośrodek dla dzieci "The Orchards" w Sittingbourne w hrabstwie Kent. Żona księcia Williama wybrała na tę okazję czarne spodnie i czerwoną marynarkę z sieciówki. W rozmowie z jednym z rodziców wróciła pamięcią do czasów, kiedy była w ciąży. Żona księcia Williama rzadko mówi o tak osobistych sprawach na forum publicznym, ale przyznała, że ten czas był dla niej bardzo trudny. Cierpiała wtedy na bardzo rzadkie schorzenie.

Księżna Kate cierpiała na rzadkie schorzenie. Dotyka to zaledwie dwa procent kobiet

Księżna Kate pojawiła się w ośrodku dla dzieci "The Orchards" w ramach kampanii "Shaping Us", która ma na celu wspieranie rodziców i dzieci w różnych życiowych sytuacjach. W trakcie wizyty bawiła się z dziećmi i znalazła też chwilę dla ich rodziców. Podczas rozmowy z jednym z obecnych na miejscu ojców zdecydowała się na szczere wyznanie, co jest rzadkością w przypadku członków rodziny królewskiej. Do "zwierzeń" zainspirowała ją historia jednego z rodziców. Mężczyzna, który w ośrodku przebywał z synem, wyznał, że kiedy jego żona była w ciąży, zmagała się z pewnym rzadkim schorzeniem określanym jako "niepowściągliwe wymioty ciężarnych". Dotyka to zaledwie 0,2-2 proc. kobiet i przejawia się ekstremalnymi wymiotami i mdłościami. Księżna Kate wyjawiła, że we wszystkich trzech ciążach zmagała się z tym schorzeniem, oczekując na narodziny jej najstarszego dziecka, musiała być nawet z tego powodu hospitalizowana.

Bardzo miło było ją poznać. Kiedy opowiedziałem jej o chorobie żony, było widać, że ją to poruszyło. Jej wyraz twarzy momentalnie się zmienił. Też przez to przechodziła. Poczułem zrozumienie z jej strony i bardzo poruszył mnie ten moment - miał powiedzieć mężczyzna, jak donosi "Mirror".

Księżna Kate na to chorowała. Na czym polegają "niepowściągliwe wymioty ciężarnych"?

Ta dolegliwość może znacznie utrudnić życie i to na całe miesiące. "Nie ma jednej definicji, która charakteryzowałaby tę przypadłość, najczęściej mówi się przy nich o odwodnieniu, utracie masy ciała (powyżej pięciu proc. wagi sprzed ciąży) czy zaburzeniach elektrolitowych. Przede wszystkim są one niepowstrzymane - nie przechodzą, są nagłe, nie pojawiają się jedynie o konkretnej porze (dokuczają także w nocy). Uniemożliwiają jedzenie, picie, boimy się wyjść z domu, cokolwiek zaplanować" - czytamy w serwisie edziecko.pl.