Problem otyłości dotyka wiele osób, nawet tych, które mają zaledwie kilkanaście lat. Jason Holton zna ten temat doskonale - został uznany "najcięższym mężczyzną w Wielkiej Brytanii". Jego mama przyznała po latach, że mimo wielu prób nie udało jej się naprawić tej sytuacji. Dlaczego?

Jason Holton uzależnił się od kebabów. Przyczyna jest związana z tragedią

Już jako 13-latek przyszły "najcięższy mężczyzna w Wielkiej Brytanii" sięgał po przerażające ilości niezdrowego jedzenia. Na porządku dziennym w jego menu były obecne kebaby i inne fast foody. Ponadto Holton zaczął palić papierosy w bardzo młodym wieku. The Sun podaje, że sięganie po niezdrowe jedzenie jest po części spowodowane traumą związaną ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym ojca mężczyzny. Holton stracił tatę w wieku trzech lat. Mama otyłego mężczyzny chciała mu pomóc na wiele sposobów. Specjalnie wzięła pożyczkę, aby móc wysłać syna na specjalny obóz, który miał pomóc w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Niestety, mimo wydanych funduszy, wyjazd nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Mama Holtona po części obwinia się za to, że nie potrafiła przez tyle lat pomóc w walce z nałogiem syna.

Ma bardzo uzależniającą osobowość, a ja byłam zbyt miękka. Zawsze byłam miękka. Ale nie jestem pewna, czy mogłam zrobić coś inaczej, bo on nie słuchał. Robił wszystko, co chciał. [...] Byłoby łatwiej, gdyby jego tata był w pobliżu. Mogłam być bardziej rygorystyczna, ale zawsze był poza domem i nie mogłam go kontrolować. Kiedy naprawdę podrósł, mówiłam mu, żeby jadł lepsze jedzenie, ale on się denerwował. Był uzależniony - wyznała w rozmowie z The Sun.

Ile Holton zaczął wydawać na jedzenie?

Uzależnienie syna zostało dostrzeżone przez jego mamę, kiedy chłopiec miał pięć lat. Początkowo kobieta uważała, że przyczyną dużej wagi Holtona są obiady na stołówce szkolnej. - Martwiłam się o obiady w szkole i czasami mówiłam mu, żeby wrócił do domu na lunch, żeby nie musiał jeść śmieciowego jedzenia, które mu podawali. Jego problem narastał, gdy skończył 13 lat i zaczął potajemnie kupował jedzenie na wynos, kiedy był z przyjaciółmi - wyznała we wspomnianym wywiadzie. Jako 26-latek Holton zaczął wydawać 10 000 funtów rocznie na niezdrowe dania. W 2020 roku pojawił się poważny problem ze zdrowiem otyłego mężczyzny. Znalazł się wówczas pod obserwacją lekarzy, którzy rozważali wykonanie u niego badania rentgenowskiego za pomocą aparatu przeznaczonego dla ogromnych zwierząt. Otyłość doprowadziła Holtona do tragicznego stanu - od pół roku nie opuszcza swojej sypialni, gdyż jest całkowicie nieruchomy. Ma dostęp do specjalistycznego sprzętu, a jego waga osiągnęła 298 kilogramów. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.