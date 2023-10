Renata Pałys jest uznaną aktorką teatralną, ale szerszej publiczności dała się poznać dzięki jednemu z najpopularniejszych polskich sitcomów, serialowi "Świat według Kiepskich". Przez lata wcielała się w rolę żony Mariana Paździocha i sąsiadkę głównych bohaterów. Choć jej postać nie przepadała za swoim mężem, w życiu prywatnym Renata Pałys jest od ponad 40 lat w szczęśliwym związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Te aktorki rozebrały się dla polskiego "Playboya"

Żona Paździocha nie mogła zdzierżyć męża. Renata Pałys to jej przeciwieństwo

Renata Pałys rzadko wypowiada się na temat życia prywatnego. W rozmowie z "Rewią" uchyliła jednak rąbka tajemnicy. Aktorka razem z Krzysztofem Pałysem tworzy zgrany duet od ponad 40 lat. Jak sama jednak przyznała, relacja na przestrzeni dekad nie stroniła od wyrzeczeń. - Każdy związek wymaga cierpliwości, tolerancji i wiążę się z wyrzeczeniami. Nie da się przejść suchą stopą przez życie, uniknąć kryzysów. Ja trafiłam na najlepszy model, jaki mógł mi się przydarzyć, jesteśmy razem, spędzamy ze sobą sporo czasu, dbamy o siebie i bardzo się lubimy. Cenię w mężu spokój. Gdy bierze wnuczkę na ręce, ona się uspokaja, a mnie ten widok bardzo wzrusza - zdradziła dla "Rewii".

Renata Pałys KAPiF

"Świat według Kiepskich". Serialowa Paździochowa nie chciała wystąpić nago w serialu

"Świat według Kiepskich" był uwielbianym przez Polaków serialem, który był emitowanym od 1999 do 2022 roku. Renata Pałys na łamach "Faktu" przyznała, że jej długa przygoda z sitcomem obfitowała w interesujące momenty. Jednym z nich miała być rozbierana scena z jej udziałem, która ostatecznie nie została zrealizowana. - Scena tego oczywiście nie wymagała, ale on pomyślał (reżyser - przyp. red.), że z braku laku fajnie by było, gdybym była nieubrana. Nie zgodziłam się na to. Gdyby mi uzasadnił, dlaczego mam być nago i mnie do tego przekonał, to nie byłoby problemu. A tam jedynym uzasadnieniem było to, że fajnie by było. Odmówiłam więc. Nie zgodziłam się też dlatego, że ten serial oglądają dzieci - wspominała "Faktowi". Chcielibyście obejrzeć nowe odcinki "Świata według Kiepskich"?