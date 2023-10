Magda Gessler schudła już 15 kg. Teraz zdradza sekret diety

Magda Gessler jest piękną, zadbaną kobietą i prezentuje się rewelacyjnie. Widać, że bardzo o siebie dba, uwielbia piękne kreacje i podkreślający jej atuty makijaż. Na początku lata postanowiła jednak zrzucić parę kilogramów i przeszła na dietę. Efekty są widoczne gołym okiem.

Magda Gessler schudła 15 kg. Wszystko dzięki własnej diecie

Magda Gessler przyznała w rozmowie z Jastrząb Post, że przede wszystkim zmniejszyła porcje. Jest to pokłosiem braku apetytu. Zdradziła także, jak wygląda jej śniadanie - trzeba przyznać, że chociaż brzmi całkiem zdrowo, jest ono dość skromne. - Nie mam apetytu, takiego niesamowitego łaknienia. Zmniejszyłam, skurczyłam sobie żołądek całą moją historią i zazwyczaj jem na śniadanie biały ser, pomidor, kawę, sok z pomarańczy - przyznała.

A jak wyglądają jej pozostałe posiłki? Restauratorka przyznała w rozmowie, że nie przepada za pieczywem. Rano lubi jednak zjeść skórkę chleba posmarowaną masłem. Po południu, na obiad zazwyczaj je sałatę rzymską przyprawioną oliwą z oliwek, solą i octem jabłkowym. Ten ostatni dodatek uznawany jest za dobry regulator przemiany materii. Obowiązkowym dodatkiem do sałaty jest dużo tartego parmezanu. Dodatek sera może sugerować, że gwiazda "Kuchennych rewolucji" jest na diecie ketogenicznej, która polega na maksymalnym ograniczeniu spożycia węglowodanów i zastąpienia ich białkiem i tłuszczem.

Wieczorem Magda Gessler zjada bakłażana pieczonego z oliwą z oliwek. Jak sama przyznaje, w trakcie diety jadła to co lubi i to, co sprawia jej przyjemność, bo w końcu nie chodzi o to, żeby po prostu coś skonsumować dla zaspokojenia apetytu. Są jednak również wyrzeczenia - restauratorka absolutnie zrezygnowała z alkoholu i węglowodanów. Gessler na swojej autorskiej diecie schudła już 15 kg.

Jak widać, dieta Magdy Gessler jest niskowęglowodanowa. Przed jej zastosowaniem należy pamiętać, żeby pić dużo wody. W podobny sposób mogą się odżywiać jedynie zdrowe i bardzo wytrwałe osoby. Pamiętajcie, że dietę najlepiej skonsultować z dietetykiem i lekarzem. Więcej zdjęć Magdy Gessler znajdziecie w naszej galerii na górze strony.