Kevin Mglej jest tak zazdrosny o Roksanę Węgiel? Wszystko się nagrało

Na początku 2023 roku, krótko po swoich 18. urodzinach, Roksana Węgiel potwierdziła, że spotyka się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Para poznała się w studiu nagraniowym. Mglej jest producentem muzycznym i współpracował z Roxie m.in. podczas pracy nad jej płytą "13+5". Początkowo wokalistka sporadycznie chwaliła się w mediach ukochanym, jednak od pewnego czasu Mglej regularnie pojawia się na zdjęciach i filmikach publikowanych przez Węgiel w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad z Roksaną Węgiel

Gest zazdrości Kevina Mgleja rozbawił Roksanę Węgiel

Roksana Węgiel cały czas prężnie rozwija muzyczną karierę. 12 października premierę miał singiel wokalistki zatytułowany "Łobuz", który nagrała wspólnie z Beatą Kozidrak. Roxie postanowiła zachęcić fanów, aby publikowali na TikToku filmiki z wykorzystaniem jej nowej piosenki, sama wrzucając podobne wideo na swój profil. Widać na nim wokalistkę tańczącą do swojego utworu w eleganckiej, czarnej sukience z głębokim dekoltem. W pewnym momencie niespodziewanie podchodzi do niej Kevin Mglej i zasłania ukochaną płaszczem. Ten gest bardzo rozbawił Roxie, która nie mogła przestać się śmiać. W opisie filmiku przypomniała fanom, aby podeszli do niego z przymrużeniem oka. "A tutaj mojemu nie podoba się strój, w którym nagrywam TikToka (dystans). Nagrywajcie wersje ze swoimi łobuzami" - napisała.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej szykują się do ślubu

W maju tego roku Roxie Węgiel pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem zaręczynowym, który dostała od Kevina Mgleja. Fakt, że są już po zaręczynach, ukrywała jednak przed fanami przez kilka miesięcy. Przygotowania ślubne pary ruszyły już pełną parą. W sierpniu tego roku Węgiel w rozmowie z "Faktem" przyznała, że zaczęła rozglądać się już za suknią ślubną. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - wyjawiła. Teraz okazuje się, że para na ślubnym kobiercu chce stanąć jak najszybciej. Jak ujawnił informator serwisu shownews.pl, ślub ma odbyć się rzekomo już w przyszłym roku. "Datę wybrali krótko po zaręczynach. (...) Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać" - cytuje portal swoje źródło.