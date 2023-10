Sanah to obecnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej docenianych polskich artystek. Ostatnio głośno było o jej koncercie na warszawskim Stadionie Narodowym. Sanah jako pierwsza Polka wyprzedała bowiem wszystkie miejsca i zgromadziła 65 tysięcy osób przed sceną. Okazuje się jednak, że nie wszyscy cenią jej twórczość. Teraz wyjątkowo krytycznie wypowiedziała się o niej Elżbieta Zapendowska.

Elżbieta Zapendowska zmiażdżyła Sanah. Tak podsumowała jej twórczość. Jedna rzecz jest dla niej najgorsza

Elżbieta Zapendowska zasłynęła lata temu dzięki show "Idol", w którym ostro oceniała uczestników. Była jurorka programu jest nauczycielką wokalu i specjalistką od emisji głosu, więc może się wydawać, że doskonale wie, co mówi, gdy komentuje czyjąś twórczość. Tym razem pod jej ostrzałem znalazła się Sanah. Portal Świat Gwiazd poprosił bowiem Elżbietę Zapendowską, by ta oceniła twórczość młodej artystki. Ekspertka nie przebierała w słowach.

"Nie jestem zachwyconą tą artystką, szczególnie po tym, jak połączyła Słowackiego, Norwida i kogoś tam jeszcze ze swoją muzyką, która mi się wydaje bardzo banalna, natomiast teksty przygważdżają, nie wolno takich robić połączeń. Zawsze mówię szczerze, co myślę. Może i zdolna dziewczyna, ale na razie nie zauroczyła mnie" - powiedziała. Zdjęcia Elżbiety Zapendowskiej i Sanah znajdziecie w galerii na górze strony.

Elżbieta Zapendowska jest skłócona z Edytą Górniak

Nie jest tajemnicą, że Elżbieta Zapendowska nie żyje w przyjaźni z gwiazdami. Od lat trwa we wrogich stosunkach np. z Edytą Górniak. Obie regularnie złośliwie obgadują się w mediach. "Każdy wyraża to, czym jest, więc Ela musi mieć od dawna jakiś wewnętrzny konflikt. Wewnętrzny konflikt ze mną. (...) Ja jej wiele razy pomogłam w życiu. Ona mi pomogła i ja jej też pomogłam. Okłamałam całą Polskę, że jest cudownym nauczycielem wokalistyki. To jest nieprawda. Nie potrafi nauczać, ale chciałam ją wydostać z małego Opola" - mówiła jakiś czas temu Górniak Pomponikowi. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Górniak ostro o Zapendowskiej. "Mogła zostać w tym domu kultury i sobie tam dogorywać"