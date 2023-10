Maffashion złamała niejedno serce. Jej byli partnerzy mogliby założyć boysband

11 października media obiegła informacja o rozstaniu Maffashion z aspirującym raperem Mateuszem "Blue Baby". Wieści o rozpadzie ich związku potwierdził już były partner Maff. Sam postanowił odnieść się do medialnych doniesień i dorzucić swoją perspektywę. Opublikował na InstaStories krótkie oświadczenie, stosując konwencję "informatora". "Mój "informator" mówi: Blue Baby decyzję o rozstaniu podjął miesiąc temu. Nie była ona łatwa, głównie ze względu na synka Julki, z którym miał super kontakt. Niestety, nie wszystko jesteśmy w stanie zbudować sami. Szkoda" - napisał. Mało tego, odniósł się też do Sebastiana Fabijańskiego, który jest ojcem dziecka Maffashion. Tego nikt się nie spodziewał, bo padło nawet słowo "przepraszam". Więcej przeczytasz tutaj. Jedna z najsłynniejszych blogerek modowych w Polsce ma za sobą kilka głośnych medialnych związków z mężczyznami z branży. Z kim wcześniej spotykała się Maffashion?

Maffashion i Nikodem Rozbicki. "Bardzo go lubię, szanuję i cenię"

Julia "Maffashion" Kuczyńska pierwszy medialny związek stworzyła z aktorem Nikodemem Rozbickim, który aktualnie jest ukochanym Julii Wieniawy. Maffashion zaczynała wtedy osiągać pierwsze sukcesy jako blogerka modowa i była coraz bardziej popularna w kraju, a Nikodem miał już za sobą rolę w głośnym filmie "Baby Blues". W 2013 roku influencerka opublikowała na blogu pierwsze wspólne zdjęcie z aktorem i rozgrzała internet do czerwoności.

Ich relacja trwała ponad dwa lata i wygląda na to, że rozstanie przebiegło w spokojnej atmosferze. Po latach influencerka wspominała ten związek w rozmowie z fanami na Instagramie. Podkreśliła, że życzy Nikodemowi jak najlepiej. "Byliśmy razem ponad dwa lata. Nikodema bardzo lubię, szanuję i cenię. Cieszę się i kibicuję jemu i Julce. Super są!" - napisała.

Maffashion i Mateusz Wiencek. To były chłopak uczestniczki "Top Model"

Maffashion po rozstaniu z Rozbickim dość szybko zaczęła kolejną relację. Jej wybrankiem został model Mateusz Wiencek z Poznania. Mężczyzna był wcześniej związany z Olą Kuligowską z pierwszej edycji "Top Model". O ich relacji zaczęło być głośno w 2014 roku. To wtedy Julia opublikowała ich pierwsze wspólne zdjęcie w windzie, gdzie partner całuje ją w głowę. Co ciekawe w mediach aż wrzało od plotek, bo Maffashion cały czas utrzymywała relacje z byłym chłopakiem, Nikodemem Rozbickim. Relacja blogerki z modelem ostatecznie rozpadła się po kilku miesiącach. I wtedy niczym książę na białym koniu wjechał on... popularny youtuber Czarek Jóźwik.

Maffashion i Czarek Jóźwik. "Chcieliśmy popracować nad tym, co przestało grać. Nie wyszło"

Maffashion w 2015 roku zaczęła spotykać się z Czarkiem Jóźwikiem z kanału "Abstrahuje", który był w tamtym czasie jednym z topowych na polskim YouTube. Ich związek trwał kilka lat i para miała poważne plany na wspólną przyszłość, bo byli nawet po zaręczynach. - Pamiętam nasze zaręczyny, robiłam wtedy sesję dla Michaela Korsa w Londynie, gdy niespodziewanie zjawił się Czarek w pokoju hotelowym i się oświadczył. Ale nie znajdziesz u mnie na Instagramie zdjęcia pierścionka - wspominała w wywiadzie dla "Gali". Para chętnie udostępniała w sieci wspólne zdjęcia. W ciągu kilku lat relacji wzięli razem udział w dwóch kampaniach reklamowych. W 2019 Maffashion i Czarek Jóźwik roku nagrali live'a, podczas którego poinformowali, że ich związek to już przeszłość.- Jakkolwiek głupio to wygląda, jesteśmy właśnie na sushi i rozstaliśmy się przed chwilą (…). Siedziało to w nas obojgu od dłuższego czasu, trochę gryzło, było kilka rzeczy, których nie udało nam się przepracować, ale spokojnie zostajemy chyba znajomymi - powiedzieli fanom.

W jednym z Q&A, które influencerka zorganizowała na Instagramie, zdradziła, że długo starali się ratować ten związek. "Z Czarkiem zerwaliśmy rok przed oficjalnym, publicznym rozstaniem. Natomiast postanowiliśmy zawalczyć o ten związek. Daliśmy sobie drugą szansę, chcieliśmy popracować nad tym, co przestało grać. Nie wyszło" - podsumowała Maff. Źródło naszego portalu wyjawiło wtedy, że dzień przed opublikowaniem smutnego wideo influencerka widziana była w centrum Warszawy w towarzystwie Sebastiana Fabijańskiego, z którym wybrała się na luksusowe zakupy.

Maffashion i Sebastian Fabijański. Najgłośniejsze rozstanie ostatnich lat

Kiedy relacja Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego wyszła na jaw, zarzucano Julii, że spotykała się z aktorem, jeszcze będąc w poprzednim związku. Influencerka stanowczo zaprzeczała. "Nie weszłabym w żaden związek, nie kończąc poprzedniego. I tu duża kropka. A Sebastiana od lat spotykałam w różnych miejscach. (...) Więc w sumie tak, spotkałam się z nim gdzieś tam wcześniej" - podkreśliła na Instagramie. Para w 2020 roku oficjalnie potwierdziła związek i niedługo potem okazało się, że spodziewają się dziecka. Niestety, informacja o ciąży influencerki przedostała się do mediów, zanim zdążyła poinformować rodzinę. - Ja nie pokazywałam tej ciąży przez długi czas. Przyłapano mnie pod kliniką, paparazzi zrobili mi zdjęcia i stąd wzięły się plotki. Niestety, to nie ja na swoich własnych warunkach poinformowałam niektórych bliskich i znajomych, tylko zrobiły to za mnie media. Nie myślałam, że to będzie tak. Chciałam to zrobić, kiedy będę gotowa - mówiła w "Dzień Dobry TVN". W 2020 roku na świat przyszedł syn pary, Bastek.

W 2022 roku media obiegła informacja rozstaniu pary i nie obyło się bez skandalu, w który wplątały się osoby trzecie takie jak np. słynna Rafalala, która miała rzekomo spędzić noc z aktorem. Do tej pory nie do końca wiadomo, kto doprowadził do rozstania. Niemal od początku mieli czuć, że nie zgrywają się charakterologicznie. Więcej przeczytasz tutaj.

