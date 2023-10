Iza Kuna zmieniła fryzurę. Jest szał. Dzięki cięciu wygląda drapieżniej

Iza Kuna niegdyś była królową polskich seriali - grała niemalże wszędzie - od "M jak miłość", przez "Kasię i Tomka", "Na dobre i na złe", "Daleko od noszy", "Barwy szczęścia", aż po "Singielkę". W ostatnich latach skupiła się jednak na pisaniu - jest autorką książek "Klara" i "Klara jedzie na pogrzeb" i graniu w filmach - niedawno dopisała do CV jedną z głównych ról w "Teściowie 2". Na jej mediach społecznościowych na próżno szukać urywków życia prywatnego - aktorka jest dość powściągliwa. Zdecydowanie częściej możemy tam zobaczyć zdjęcia zza kulis czy z premier filmowych. Taki ma styl, który najwyraźniej ponad setce tysięcy jej obserwujących absolutnie nie przeszkadza.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Woronowicz szczerze o wierze. "Potrzebujemy tego jak tlenu"

Iza Kuna pokazała metamorfozę. Fanki pieją z zachwytu

Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i pokazała swoją metamorfozę. Nie ma co tu dużo kryć - artystka zdecydowała się na radykalną zmianę fryzury i odświeżenie koloru. Tym razem zamiast klasycznego, prostego cięcia na jej głowie zagościł bob. Kolor z kolei to wciąż blond, jednak obecnie wydaje się on być chłodniejszy. Iza Kuna wyglądała na zachwyconą nową wersją siebie, a z jej twarzy nie schodził uśmiech.

Dziękuję, że dbacie o mnie - podpisała filmik, oznaczając swoich ulubionych stylistów, w których ręce oddaje włosy.

Fani byli oczarowani metamorfozą Izy Kuny. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Obserwatorki nie ukrywały, że mała zmiana wizerunku może doskonale wpłynąć nie tylko na wygląd, ale również samopoczucie. Więcej zdjęć Izy Kuny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Dobry fryzjer działa na psychikę kobiety, bo pan Jan Englert w komedii "Komedia małżeńska" powiedział, że wizyta u fryzjera działa na psychikę kobiety i coś w tym jest. Jak ja trzy lata temu ścięłam włosy na perukę dla chorej pani, to bardzo się ucieszyłam, że mogłam zrobić coś dobrego", "Fantastyczna fryzura, ciepły pozytywny uśmiech. I do przodu", "Piękna fryzura pięknej pani. Jednak najpiękniejszy ma pani uśmiech", "Dobry fryzjer to dobry psycholog" - zachwycały się fanki nie tylko samą Kuną, ale również talentem jej fryzjerów.