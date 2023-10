Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony" opowiedziała fanom o swoich ostatnich przeżyciach. Rolniczka na co dzień zajmuje się hodowlą pieczarek i jest przyzwyczajona do bardzo wysokich rachunków za prąd, ale to, co zobaczyła, nawet ją zszokowało. Na rachunku za zaledwie dwa miesiące pobierania prądu pojawiła się aż sześciocyfrowa kwota. Uczestniczka matrymonialnego show TVP1 natychmiast wyjaśniła sprawę i poinformowała fanów o ustaleniach z dostawcą energii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila ma stalkera. Podzieliła się z fanami swoimi obawami

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś z milionowym rachunkiem za prąd. "Przerażenie było ogromne"

Kamila Boś już od początku udziału w programie "Rolnik szuka żony" przyciągała uwagę widzów. Otrzymała największą ilość listów i okrzyknięto ją najpiękniejszą rolniczką w historii formatu. W trakcie trwania show dała się poznać jako pewna siebie i wymagająca bizneswoman, która doskonale wie, czego oczekuje od mężczyzny. Niestety w programie nie znalazła miłości, ale zyskała ogromną rozpoznawalność. Teraz chętnie udziela się w sieci i relacjonuje swoją codzienność. Tym razem opowiedziała o stresujących aspektach prowadzenia tak dużego gospodarstwa. Rolniczka właśnie otrzymała rachunek za prąd. Zbladła, gdy zobaczyła kwotę.

Za dwa miesiące firma energetyczna zażyczyła sobie aż milion złotych. - Przez ponad rok nie dostawałam rachunku za prąd (mimo upominania się) i akurat na wakacjach dostałam rachunek za dwa miesiące. Przerażenie było ogromne - relacjonowała w mediach społecznościowych. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" od razu wiedziała, że nawet przy tak dużej działalności, jaką prowadzi, ta kwota jest stanowczo za duża i postanowiła od razu to wyjaśnić. Na szczęście szybko udało się dokonać odpowiedniej korekty. - Ten rachunek akurat był za lipiec i za sierpień. Tzn. wiedziałam, że to jest niemożliwością, abym aż tyle prądu pobrała, ale przeraziłam się tego, że będzie niesamowita walka z zakładem energetycznym, ale mimo wszystko już wszystko wyjaśnione, korekta zrobiona - poinformowała fanów.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś została ofiarą stalkingu. "Ona może stalkować, może nękać, a ja nie mogę ujawnić jej danych"