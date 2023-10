Księżna Kate podczas obchodów z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zdobyła się na szlachetny gest. Wystąpiła w niecodziennych kolczykach. W ten sposób wypełniła obietnicę, jaką złożyła matce pogrążonej w żałobie po śmierci córki. Opowieść, która kryje się za wybraną przez księżną biżuterią, chwyta za serca i może was rozczulić do łez.

Księżna Kate dotrzymała złożonej obietnicy. Za jej biżuterią kryje się historia wyciskająca łzy

Jakiś czas temu księżna Kate wybrała się do klubu rugby w Maidenhead. Tam odbywało się spotkanie charytatywne. Wówczas poznała pewną kobietę. Sarah Renton opowiedziała jej tragiczną historię o śmierci jej 17-letniej córki. Isobelle Phipps przez wiele lat była członkiem klubu rugby.

Przy okazji rozmowy Sarah Renton podarowała księżnej wyjątkowe kolczyki. Biżuteria została wykonana przez przyjaciela rodziny ku pamięci zmarłej nastolatki. Księżna Kate nalegała, by móc je założyć podczas wyjątkowej uroczystości. Dotrzymała danego słowa, występując w nich podczas wydarzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wybór okazji na założenie biżuterii nie był przypadkowy. Isobelle Phipps przez wiele lat zmagała się z depresją. Nastolatka targnęła się na swoje życie w domu rodzinnym położonym w Crowthorne w Berkshire. Była utalentowaną zawodniczką rugby. Do klubu Maidenhead dołączyła, mając zaledwie cztery lata. Pierwszy mecz w drużynie rozegrała w wieku sześciu lat.

