Nowa fucha Szelągowskiej. Rzuca wnętrza dla jurorskiego stołka w hicie TVN-u

Dorota Szelągowska zdobyła popularność i sympatię widzów dzięki programom wnętrzarskim w stacji TVN. Prowadziła między innymi "Dorota Was urządzi", "Weekendowe metamorfozy Doroty" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Teraz jednak w mediach gruchnęła wiadomość o nadchodzących zmianach w życiu zawodowym Doroty Szelągowskiej. Okazuje się, że została jurorką w hicie stacji TVN i to takim, który nie ma nic wspólnego z wnętrzami i remontami.

Szelągowska ma nową fuchę. Została jurorką hitu stacji TVN

Serwis Plejada donosi właśnie, że Dorota Szelągowska zostanie jurorką w programie "Masterchef Junior" i będzie pełnić tę rolę u boku Michela Morana oraz Tomasza Jakubiaka. Program z jej udziałem ma trafić na antenę w 2024 roku. Na razie sama Dorota Szelągowska nie odniosła się do tych rewelacji na swoim instagramowym profilu. Zdjęcia Doroty Szelągowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Choć wiadomość zaskakuje i niektórzy mogą się zastanawiać, co Dorota Szelągowska, specjalistka od wnętrz, ma wspólnego ze sztuką kulinarną, to jednak okazuje się, że owszem, ma całkiem sporo. Jakiś czas temu wraz z Gosią Molską wydała bowiem e-book kulinarny "Nieznośna lekkość jedzenia", w którym podzieliły się sezonowymi przepisami. Wygląda więc na to, że nie tylko urządzanie wnętrz i remonty są jej pasją.

Tak Dorota Szelągowska wyglądała na początku kariery

