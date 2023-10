Dariusz Pachut po drastycznej zmianie. Takiego go jeszcze nie widzieliście

Dariusz Pachut wkradł się do świata show-biznesu głównie za sprawą swoich związków. Oprócz tego prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje swoje sportowe pasje. Jego poczynania na Instagramie śledzi już 137 tysięcy użytkowników. Dariusz Pachut bez wątpienia przyzwyczaił ich do zdjęć z wypraw. Tym razem postanowił jednak nieco zaskoczyć. Na nowo opublikowanym kadrze nie przypomina siebie. Co za metamorfoza!

Dariusz Pachut w odmienionym wydaniu. Takiego go jeszcze nie widzieliście

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizerunku Dariusza Pachuta były długie, bujne i lekko pofalowane włosy. Zazwyczaj nosił je upięte w fikuśny kucyk. Wygląda jednak na to, że mężczyzna zapragnął zmian i postanowił się ich pozbyć. Na Instagramie wstawił zdjęcie, na którym możemy zobaczyć go w zupełnie odmienionej fryzurze. Sportowiec ma krótkie włosy wystrzyżone w modny sposób i delikatnie postawione na żel.

W tle możemy dostrzec piękne krajobrazy i wszechobecną naturę. "Podróżowanie sprawi, że zaniemówisz z wrażenia, a potem zamienisz się w gawędziarza" - napisał w poście. Wygląda na to, że internauci nie skupili się na widokach. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, dotyczących jego wyglądu. Fani są pod wrażeniem metamorfozy. Posypały same komplementy. "Fajna fryzura, pasuje ci!" - napisała jedna z internautek. "W krótkich włosach o wiele lepiej" - dodała kolejna. "Mega zmiana" - skwitowała następna.

Dariusz Pachut https://www.instagram.com/dariuszpachut/

Dariusz Pachut ma wielkie serce. Najpierw Gardias, a teraz Doda

Po raz pierwszy w mediach o Dariuszu Pachucie zrobiło się głośno za sprawą związku z Dorotą Gardias. Para chętnie pokazywała się publicznie, aż do momentu rozstania. Wiosną 2023 roku portale plotkarskie znów zaczęły rozpisywać się na temat Dariusza Pachuta ze względu na spekulacje o jego romansie z Dodą. Doniesienia szybko okazały się prawdziwe. Para co rusz raczyła fanów nowymi kadrami w mediach społecznościowych.

Czar prysł w czerwcu, gdy nagle z Instagrama zniknęły wszystkie ich wspólne ujęcia. W mediach aż huczało od plotek o rozstaniu. Jednak żadne z zainteresowanych nie odniosło się do sprawy. Niedawno paparazzi przyłapali podróżnika, czekającego na piosenkarkę po koncercie. To nieco uspokoiło fanów, że spekulacje o rozstaniu mogły nie być prawdziwe, a para zdecydowała się jedynie nie obnosić z życiem prywatnym.