Izabela Macudzińska to jedna z gwiazd serii "Królowe życia" stacji TTV. Po zakończeniu emisji show pojawiła się w "Diabelnie boskich", gdzie kontynuuje swoją ekranową przygodę. Projektantka ma wierne grono fanów, o czym najlepiej świadczą liczby. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 560 tysięcy internautów. Ostatnio cała w kryształkach wybrała się z mężem na szóste urodziny jednej z klinik medycyny estetycznej i zachwyciła w kreacji na miarę księżniczki, która idealnie wpasowała się w temat wydarzenia, czyli "królewski dwór". Macudzińska nie ukrywa, że wielokrotnie poprawiała urodę. Przeszła m.in. zabieg powiększania piersi i korektę nosa. Wybrała nawet popularny wśród celebrytów kierunek i w tym celu poleciała do Turcji. "Królowa życia" regularnie przedłuża też włosy. Jak wygląda bez doczepów? Taki widok to rzadkość.

Zobacz wideo Izabela Macudzińska pokazała się po operacji w Turcji - plastry i wycięte powieki

Izabela Macudzińska bez doczepów. "Struktura mojego włosa jest cienka, a kocham mega objętość"

Izabela Macudzińska i Julia von Stein z "Diabelnie boskich" nie ukrywają, że ich długie i gęste włosy to zasługa doczepów. Ostatnio Stein pokazała się w swoich prawdziwych kosmykach i okazało się, że włosy celebrytki sięgają zaledwie ramion. Jak w naturalnej odsłonie prezentuje się Izabela Macudzińska? Celebrytka często pytana jest przez fanów, czy przedłużanie włosów ich nie niszczy. W jednym z wpisów na Instagramie podkreśliła, dlaczego się na to decyduje i pokazała się bez doczepów. Widać, że jej włosy są wyraźnie krótsze, ale wyglądają na zdrowie i odżywione, nie mają jednak uwielbianej przez celebrytkę objętości. "Od kiedy pamiętam, przedłużam lub zagęszczam włosy. Swoje zawsze miałam i mam bardzo gęste, ale struktura mojego włosa jest cienka, a kocham mega objętość od zawsze. Mając nawet klasycznego boba, też miałam doczepione włosy. Ważną rzeczą przy zabawie z włosami jest wybór odpowiedniej metody, gatunku włosa, także profesjonalisty, który się na tym zna, po to właśnie, abyśmy byli spokojni, że nasze włosy będą mimo to zdrowe (...). Na koniec powiem wam, że ja jestem od nich totalnie uzależniona i w nich zakochana. Plusy przedłużania są takie, że jednego dnia mogę mieć krótkie włosy, a kolejnego długie" - napisała.

Izabela Macudzińska pokazała córkę. Zobaczcie, jak się zmieniła

Izabela Macudzińska w programie "Królowe życia" pokazywała też swojego męża Patryka Borowiaka i córkę Elizę. W programie była jeszcze małą dziewczynką. Na początku pojawiała się często na ekranie, a potem zniknęła z show. Jak dziś wygląda? Nastolatka coraz bardziej upodabnia się do mamy. Ostatnio swoje kasztanowe włosy przefarbowała na blond. Jak dziś wygląda? Więcej zobaczysz tutaj.