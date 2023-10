Różnica wieku w związku nie jest niczym nadzwyczajnym. Zdarza się jednak, że parę zakochanych dzieli nawet kilkadziesiąt lat. Tak samo było w tym przypadku. Gary i Almeda obwieszczając, że chcą się pobrać, wywołali niemałe zamieszanie. Dzielą ich bowiem aż 53 lata. Związek Gary'ego i Almedy od początku budził spore kontrowersje. Nie tylko internauci, ale również znajomi pary, kilkakrotnie podważali szczerość ich uczucia. Gdy mężczyzna brał ślub, miał jedynie 18 lat, a jego wybranka... 71. Na tym kontrowersje się nie kończą. Para poznała się w dość nietypowych okolicznościach.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio o młodych ludziach. "Łatwo zmieniają partnerów"

Gary'ego i Almedę dzielą 53 lata. Wzięli ślub, gdy ona miała 71, a on 18

Gary i Almeda na co dzień muszą mierzyć się z nieprzychylnymi docinkami, czy negatywnymi komentarzami. Wielu ich różnica wieku wprawia w osłupienie, przez co poddają w wątpliwości szczerość ich uczuć. Mimo to Gary i Almeda kontynuują relację i udowadniają, że ich miłość jest prawdziwa i płynie z głębi serca. Sporo emocji wywołał również fakt, że para poznała się, gdy mężczyzna miał 17 lat. Ze względu na to z zawarciem związku małżeńskiego musieli nieco poczekać, by ten stał się pełnoletni.

Jak doszło do pierwszego spotkania? Otóż Gary poznał Almedę na pogrzebie jej syna. Wygląda na to, że między tą dwójką bardzo szybko pojawiło się płomienne uczucie, bo zaledwie kilka tygodni od poznania mężczyzna postanowił poprosić ukochaną o rękę. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu. Obecnie Gary ma 27 lat, a jego małżonka niedawno świętowała 80. urodziny. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Gary i Almeda chwalą się uczuciem w sieci. "Jesteś miłością mojego życia"

Zakochani są aktywni w sieci. Kulisami z życia chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Z okazji wspomnianych urodzin Gary złożył żonie pięknie życzenia na Instagramie. "Wszystkiego najlepszego dla najlepszej żony na świecie. (...) Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Będę pracować do ostatniego tchu, aby ci to dać. Wszystkie moje szczęśliwe chwile to te, którymi dzielę się z tobą. (…) Naprawdę jesteś miłością mojego życia i kocham cię każdym uderzeniem serca. Oto święto mojej królowej. Wszystkiego najlepszego, laleczko" - napisał.