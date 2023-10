Krystian Domagała ma 21 lat i od trzeciego miesiąca życia występuje w serialu "M jak miłość", gdzie gra ukochanego wnuka Barbary Mostowiak (w tej roli Teresa Lipowska). Jego rodzicami są (a może raczej byli, skoro jedno z nich nie żyje?) - Hanka Mostowiak, która zginęła w kartonach (Małgorzata Kożuchowska) i Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski). Aktor dorastał na oczach telewidzów.

Krystian Domagała spełnia się w nowej roli. Pochwalił się tym na Instagramie

Publiczność pokochała Krystiana. Jego postać - Mateusz, mimo, że był dobrym i uczciwym chłopakiem, nigdy nie miał szczęścia w miłości. Młody Mostowiak zakochał się bez pamięci w pannie ze złego domu, Lilce Banach, która zdradziła męża przy pierwszej okazji. Widzowie musieli patrzeć, jak załamany Mateusz rozważa targnięcie się na swoje życie nad rzeką w Grabinie. Aktor zniknął na chwilę z serialu gdy jakiś czas temu przystępował do matury i musiał się do niej przygotować. W ostatnim sezonie "M jak miłość" Mateusz wrócił na chwilę do domu, aby znów wsiąść na statek i popłynąć w świat. Chłopak na razie nie zdradził swoich kolejnych planów zawodowych.

Domagała rzadko dzieli się z mediami swoim życiem prywatnym. W jego mediach społecznościowych(przynajmniej tych dostępnych dla widzów) na dzień dzisiejszy można znaleźć raptem czterdzieści postów. Ostatnio jednak zrobił wyjątek i wrzucił wyjątkowe zdjęcia na swój Instagram. Okazało się, że Krystian został... ojcem. A dokładnie rzecz ujmując - ojcem chrzestnym. Jego chrześniak w maju tego roku przystąpił do chrztu.

Krystian Domagała niczym Bond? Fani zachwyceni

Z tej okazji młody gwiazdor elegancko się ubrał - miał na sobie śnieżnobiałą koszulę i czarny garnitur. Całość uzupełniona była czarnymi okularami przeciwsłonecznymi. Pochwałom nie było końca, ponieważ chłopak na co dzień ubiera się raczej na sportowo. Padły nawet porównania do słynnego filmowego Jamesa Bonda. Więcej zdjęć Krystiana Domagały znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W tej koszuli to jesteś BOND - odpisała szybko Jowita Chwałek, koleżanka z planu "M jak miłość".

007 zgłoś się - odpisał serialowy Mateusz.

Jeju jak Ty wyrosłes .Pamiętam Twoje początki w MjM - pisali fani.