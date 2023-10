Victoria i David Beckhamowie, którzy wzięli ślub w 1999 roku, za idealne małżeństwo uchodzili zaledwie przez cztery lata. W 2003 roku gazety zaczęły rozpisywać się o rzekomym romansie piłkarza z Rebeccą Loos, która wówczas pełniła funkcję jego asystentki. O potężnym kryzysie w związku małżonkowie opowiedzieli w dokumentalnym serialu Netfliksa "Beckham", który ukazał się na początku października. "To był najtrudniejszy okres, ponieważ mieliśmy wrażenie, że świat jest przeciwko nam. Chodzi o to, że byliśmy nastawiani przeciwko sobie" - mówiła rozemocjonowana Victoria.

Rebecca Loos rozważa opowiedzenie prawdy o relacji z Davidem Beckhamem

Nazwisko Rebeki Loos nie pada w dokumencie Netfliksa, jednak w serialu zaprezentowano nagłówki gazet z tamtego okresu opisujące skandal. Nie ma też wątpliwości, że to właśnie była asystentka Beckhama uważana jest za jego byłą kochankę. Loos w 2004 roku sprzedała bowiem historię na temat rzekomych spotkań z piłkarzem nieistniejącej już brytyjskiej gazecie "News Of The World". Niewykluczone jednak, że sprawa przycichłaby na dobre, gdyby Beckhamowie nie wrócili do niej w netfliksowskiej produkcji. Loos zastanawia się z kolei, co z tym faktem zrobić. 11 października opublikowała IstaStories, w którym przyznała, że rozważa ponowne publiczne odniesienie się do całej afery.

Rebecca Loos instagram.com/@rebeccaloosofficial

Część mnie nadal chce się nie wychylać i skupiać się na swoim życiu, inna część chce mówić otwarcie. Co powinnam waszym zdaniem zrobić? - zastanawia się.

David Beckham nigdy nie przyznał się publicznie do romansu. Nie zrobił tego także w dokumencie Netfliksa, mówiąc o problemach w związku wyłącznie w kontekście medialnych doniesień. Rebecca Loos z kolei po tym, jak sprzedała historię do mediów, zaczęła coraz więcej opowiadać publicznie o relacji z Beckhamem. - Chemia między nami była tak silna, że wszyscy wiedzieli. Ludzie nie byli zadowoleni - zachowywałam się nieprofesjonalnie, a w dodatku to żonaty mężczyzna - opowiadała w wywiadzie dla Sky News. Loos po pewnym czasie odcięła się jednak od mediów i wyprowadziła do Norwegii, gdzie wyszła za mąż za lekarza. Obecnie pracuje jako instruktorka jogi i medytacji. Zdjęcia Rebeki Loos znajdziecie w galerii na górze strony.