Maffashion i Sebastian Fabijański w sierpniu 2021 roku wprowadzili się do dużego, bo liczącego ponad 200 metrów kwadratowych domu w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu, a byli partnerzy postanowili sprzedać luksusowy i nowocześnie urządzony dom. Maffashion tym samym zdecydowała się przenieść do mieszkania, które kupiła kilka lat wcześniej i miało jej służyć jako lokum na wynajem do sesji zdjęciowych oraz nagrywania reklam. Po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim postanowiła jednak wykończyć mieszkanie i przygotować je tak, aby mogła w nim zamieszkać z synem.

Maffashion mieszka w luksusowym gniazdku. Salon i kuchnia zwalają z nóg

Mieszkanie Maffashion prezentuje się elegancko. W oczy rzucają się stylowe dodatki, takie jak płaskorzeźba w kuchni z egzotycznym motywem, ogromny drewniany stół, a także sztukateria na ścianach. Do tego puchaty dywan i lustro w zdobionej ramie. Salon połączony jest z częścią kuchenną, a między nimi znajduje się kominek. We wszystkich pomieszczeniach dominuje biel przełamywana różnymi odcieniami beżu. Przy wejściu do lokum uwagę zwraca boazeria. "Uwielbiam to miejsce. Uwielbiam jego energię" - napisała we wpisie na Instagramie. Blogerka podkreśliła w jednym z wywiadów, że styl mieszkania jest wynikiem jej podróży na przestrzeni ostatnich lat. - Mieszkanie remontowałam na raty, przez cztery lata. Jego styl jest wynikiem zbierania licznych inspiracji z podróży na przestrzeni lat. Co ciekawe, są one spójne, pewnie dlatego, że wiedziałam, jaki ma być klimat tego wnętrza. Zależało mi na tym, aby było w nim jasno i ciepło - wyjaśniła Kuczyńska w kampanii firmy Westwing.

Drewnianych elementów nie brakuje także w sypialni Maffashion

W jasnych i beżowych odcieniach utrzymana jest także sypialnia celebrytki. Widzimy w niej liczne drewniane elementy, długie zasłony, puchaty dywan oraz łóżko z baldachimem. Całości dopełniają stojące przed łożem dwa stołki o nietypowym, designerskim kształcie. Blogerka modowa w takiej przestrzeni niewątpliwie ma gdzie odpocząć. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć więcej zdjęć z mieszkania Maffashion.