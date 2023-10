U Lewego nagranie z Tuskiem. Dwuznaczna reakcja lidera PO

Do tej pory Robert Lewandowski nie angażował się w politykę. Jego profile w mediach społecznościowych były zapełnione jedynie relacjami rodzinnymi i zawodowymi. Podobnie jak u jego żony Anny Lewandowskiej. Ostatnio jednak para postanowiła to zmienić - trenerka zaczęła namawiać do wzięcia udziału w wyborach, natomiast piłkarz wrzucił nagranie z Donaldem Tuskiem. Reakcja lidera PO wymowna.

Tak Donald Tusk zareagował, gdy Lewy wrzucił nagranie z nim

Nie da się ukryć, że nagranie lidera PO na TikToku Roberta Lewandowskiego wywołało spore zamieszanie. Część fanów nie ukrywała zaskoczenia, inni natomiast zaczęli snuć różne teorie. Byli jednak zgodni, że w ten sposób piłkarz chciał pokazać, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach. Internauci, którzy zastanawiali się, po co Robert Lewandowski udostępnił nagranie, szybko doczekali się odpowiedzi od innych. "Bo jest człowiekiem, a nie pacynką i jako obywatel demokratycznego państwa ma prawo wyrażać, co chce i udostępniać co chce", "Bo Morawiecki najpierw mu coś obiecał, a później się nie wywiązał" - pisano w komentarzach. Sam Lewandowski nie skomentował jednak sprawy, a post zniknął z jego profilu.

Jak jednak wiadomo, w sieci nic nie ginie i szybko pojawiły się udostępnienia, zwłaszcza w serwisie X (dawnym Twitterze). Jeden z internautów to zrobił, jednocześnie się zastanawiając: "Wytłumaczy mi ktoś, czemu Lewandowski podaje dalej tiktoka z Tuskiem?" - napisał. Na to zareagował były menadżer piłkarza, Cezary Kucharski, z którym ten jest na wojennej ścieżce i niedługo spotka się w sądzie. "Lewy politycznie był od zawsze pro-Tusk. Brawo Robert" - napisał. Ten post z kolei trafił już na profil Donalda Tuska. "Nadchodzi czas pojednania" - napisał lider PO, na koniec dodając emotikon z serduszkami. Nie da się ukryć, że jego reakcja jest dwuznaczna - mogła odnosić się zarówno do przyszłości kraju po ewentualnych zmianach rządu, jak i relacji między Robertem Lewandowskim oraz Cezarym Kucharskim. W ten drugi sposób post odebrał były menadżer sportowca. "Kierunkowo co do przyszłości Polski zawsze byliśmy pojednani i politycznie zgodni" - napisał, dodając zdjęcie Roberta Lewandowskiego i Donalda Tuska. Warto dodać, że Cezary Kucharski sam kiedyś był posłem Platformy Obywatelskiej.