Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Miała zaledwie 12 lat, gdy jej mama zmarła na raka trzustki. Już od jakiegoś czasu sama stawia pierwsze kroki w show-biznesie i zaczyna robić karierę. Na koncie ma sesje zdjęciowe, udział w "Tańcu z gwiazdami" czy niewielkie role. Teraz udzieliła wywiadu, w którym wspomniała o mamie, swoim największym problemie i planach na przyszłość.

Bieniuk o mamie. Nie chce być porównywana do niej

Oliwia Bieniuk jest bohaterką nowego wydania magazynu "Viva!". Córka gwiazd zapozowała do okładkowego zdjęcia i udzieliła obszernego wywiadu, w którym nie zabrakło nawiązań do jej mamy. Nie jest tajemnicą, że 20-latka od zawsze jest do niej porównywana pod różnymi względami - wyglądu, stylu czy pierwszych zawodowych kroków. Oliwia Bieniuk ujawniła w wywiadzie, co odziedziczyła po rodzicach i stanowczo zadeklarowała, że nie chce być porównywana do mamy. Sama widzi w sobie cechy obojga rodziców - poczucie humoru, upór czy towarzyskość. "Myślę, że mam w sobie upór mojej mamy. Ale nie chcę być z nią porównywana, bo jestem przecież Oliwią Bieniuk i muszę sama zapracować na swoją przyszłość, i wydobyć z siebie to, co jest we mnie najlepsze. A co to jest, to jeszcze nie wiem" - podkreśliła.

Co jednak ciekawe, mimo że Oliwia Bieniuk nieraz spotykała się z opiniami, że jest podobna do swojej mamy, która była uważana za jedną z najpiękniejszych aktorek, to sama ma problem z poczuciem własnej wartości i nigdy nie uważała się za ładną. Podkreśliła, że zawsze miała oraz dalej ma z tym problem. "Ciągle nad tym pracuję, by poczucie wartości czerpać z wewnątrz, nie z zewnątrz. Chodzę na studia, rozwijam się, uprawiam nadal sport i czerpię z tego satysfakcję" - powiedziała. Obecnie Oliwia Bieniuk studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej i w wywiadzie wiele razy zapewniła, że nauka zmieniła jej życie. Zajęcia na uczelni porównała nawet do terapii. Z aktorstwem chce związać swoją przyszłość. Zdjęcia Oliwii Bieniuk znajdziecie w galerii na górze strony.