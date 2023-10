Choć Andrzej Seweryn dziś jest jednym z najbardziej uznanych aktorów w Polsce, znaczna część jego zawodowej kariery rozwijała się we Francji. Seweryn wyprowadził się tam w 1980 roku w związku z wybuchem w Polsce stanu wojennego. Już wtedy był ojcem Marii, a we Francji na świat przyszło jeszcze dwóch synów aktora - Yann oraz Maximilien - z dwóch kolejnych małżeństw. W rozmowie z "Vivą" aktor przyznał, że jako ojciec ma sobie sporo do zarzucenia.

Andrzej Seweryn gorzko ocenił siebie w roli ojca

W udzielonym dwutygodnikowi wywiadzie Andrzej Seweryn nie wdawał się w szczegóły, jeśli chodzi o błędy, które swoim zdaniem popełnił. W roli ojca ocenił się jednak bardzo surowo. "To była poważna porażka - moje przeszłe życie rodzinne. Dzieci mają prawo do pretensji do mnie i nie żądam od nich, żeby o tym zapomniały" - stwierdził.

Moje żądania dotyczą tylko mnie samego. Staram się wyciągać wnioski z tych porażek, dobrze je przeanalizować i nie uciekać przed własną winą. Aż tak bezlitosny wobec siebie jak ja, to chyba nikt inny nie jest - dodał aktor.

Andrzej Seweryn z synem KAPIF

Cała trójka dzieci Andrzeja Seweryna związała swoje życie z filmem i teatrem. Maria Seweryn jest nie tylko aktorką, ale też reżyserką w warszawskim Och-Teatrze. Yann Seweryn ukończył łódzką filmówkę i spełnia się jako operator filmowy. Najmłodszy z rodzeństwa, Maximilien, aktorską karierę rozwija we Francji, a na koncie ma m.in. rolę w filmie nagrodzonego Oscarem reżysera Jeana-Jacquesa Annaud. Andrzej Seweryn przyznał, że marzy mu się zawodowa współpraca z dziećmi. "Bardzo bym chciał, żeby Maria mnie wyreżyserowała, aby Maximilien zagrał ze mną w jakimś przedstawieniu. On niestety na razie nie mówi po polsku, ale może coś się zmieni w tej sprawie. Mentorem dla moich dzieci nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę" - wyznał. Więcej zdjęć Andrzeja Seweryna z dziećmi znajdziecie w galerii na górze strony.

Andrzej Seweryn czterokrotnie się rozwodził

Jeszcze przed wyprowadzką do Francji Seweryn miał na koncie dwa małżeństwa, które zakończyły się rozwodami. Pierwszą żoną aktora była działaczka opozycji z PRL Bogusława Blajfer. Po rozstaniu z nią poślubił aktorkę Krystynę Jandę, która jest matką Marii. Trzecią żoną aktora została Laurence Bourdil, którą poślubił już we Francji, a ze związku z nią doczekał się Yanna. Matką Maximiliena jest natomiast czwarta żona Seweryna, aktorka Mireille Maalouf. Andrzej Seweryn na stałe wrócił do Polski w 2010 roku, a pięć lat później poślubił producentkę Katarzynę Kubacką.