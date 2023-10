Gessler po latach o związku z Adamczykiem. "To nie jest fajne"

Zarówno związki Piotra Adamczyka, jak i samej Magdy Gessler były płomiennie opisywane przez media w całej Polsce. Oboje mieli na koncie kilka głośnych relacji i jeszcze głośniejszych rozstań. Romans aktora z restauratorką zakończył się dosyć szybko, a jego szczegóły w późniejszym czasie Gessler opisała w swojej autobiografii. Jakiś czas temu w podcaście "Trójkąt" właścicielka znanych restauracji podzieliła się ciekawymi szczegółami odnośnie tego, jak obecnie wygląda jej relacja z Adamczykiem. Więcej zdjęć Magdy Gessler i Piotra Adamczyka znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler jest teraz oddaną babcią. Zobaczcie, jak uczy wnuczkę manier

Magda Gessler wybaczyła Piotrowi Adamczykowi?

Restauratorka wyznała, że wszystkie nieporozumienia zostały już wyjaśnione, a ich relacja należy raczej do tych bardziej przyjacielskich. - Nie wiem, czy on mi wybaczył, czy ja mu wybaczyłam. W każdym razie relacje są bardzo poprawne i bardzo Piotrowi dziękuję za wytrzymałość, bo nie da się ukryć, że wejść na mój język to nie jest fajne. Może nie jest łatwe. Ja mu zawsze wybaczałam, problem, żeby on sobie wybaczył. Myślę, że wybaczył - oceniła. Szczegóły rozstania przybliżyła w swojej książce, gdzie opisywała również powody rozpoczęcia relacji z Adamczykiem.

Magda Gessler i Piotr Adamczyk rozstali się po hucznej bójce. Wygrał "Kelner"

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" przyznała, że o rozpoczęciu relacji zadecydował przypadek. "Oboje znajdowaliśmy się akurat w takim momencie życia, że bardzo potrzebowaliśmy miłości" - zaznaczyła w swojej autobiografii. Gessler opisała także okoliczności rozstania z Adamczykiem. Okazuje się, że nie tylko on w tamtym czasie walczył o względy restauratorki. "Moje koguciki – przepraszam: dwóch rycerzy aspirujących do zdobycia mojego serca, postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób. Pojedynkiem na pięści. Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Kelner, a dla Aktora porażka była chyba tak nieznośna, że tego wieczora ostatecznie zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość. Nagrodą dla Kelnera był tygodniowy urlop u mego boku w Brazylii" - pisała. ZOBACZ TEŻ: Gessler znowu rzuca talerzami w "Kuchennych rewolucjach". "Bierz widelec i wpi***j ten makaron"