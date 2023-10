Marta Podbioł była uczestniczką ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo z Maciejem rozpadło się zaraz po programie. Z pewnością była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par. Od samego początku widzowie nie dawali im szans na dalszy rozwój relacji. Maciejowi nie przypadła do gustu zaproponowana partnerka. Nie omieszkał nawet podzielić się tym przed kamerami. Po programie Marta przeszła sporą metamorfozę. Zrzuciła dziesięć kilogramów i zmieniła swój styl. Kobieta zyskała sporo fanów, którzy wspierają ją w codziennych zmaganiach i projektach. Tym razem jednak nie byli zadowoleni z tego co zobaczyli. Poszło o głosowanie w wyborach, a konkretniej, o jego brak. Więcej zdjęć Marty znajdziesz w galerii na górze strony.

Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zamierza iść na wybory. Podała powód

W ostatniej sesji Q&A na Instagramie Marta odpowiedziała na kilka ciekawych pytań. Jedno z nich dotyczyło tego, czy kobieta wybiera się na wybory 15 października. "Rozczaruję wszystkich, ale co by się nie działo, jestem tworem apolitycznym i głosowałam w życiu raz, jak rodzice mnie przymusili po 18. urodzinach" - napisała. Później rozwinęła powód swojej decyzji. "Nie zachęcam nikogo, żeby nie głosował. Tylko szczerze odpowiadam na pytanie, że ja nie zamierzam tego robić. Nie identyfikuję się z żadną partią i tak już zostanie. Napisałabym dlaczego, ale to chyba karalne" - dodała. Fani za wszelką cenę starali się przekonać Martę do zmiany zdania. Ta jednak szybko zakończyła dyskusję. "Skoro nie ma partii, na którą chcę głosować, nie wierzę politykom, bo zdanie na ich temat zostawię dla siebie, nie pójdę i nie zagłosuję na kogokolwiek, byleby oddać głos" - napisała i przeszła do kolejnych pytań.

Q&A Marty ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' na Instagramie Fot. @martapodbiol1/ Instagram

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiada co dał jej udział w programie

Była uczestniczka dostała również pytanie na temat udziału w "ŚOPW". "Co wniósł do twojego życia eksperyment?" - zastanawiał się jeden z anonimowych fanów. "Jak się zobaczyłam w kamerze, to magicznym sposobem schudłam dziesięć kilogramów. To na plus. Zawsze chciałam mieć wesele, to miałam. Wątpliwa sława jakaś jest, ale mam wywalone na bycie influencerem. Lubię z wami po prostu pogadać od czasu do czasu. To też na plus. Cała reszta to stracone nerwy i czas" - odpowiedziała.