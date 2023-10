W ubiegłym roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili, że są parą. Wcześniej dziennikarz przez 20 lat związany był z Pauliną Smaszcz, a aktorka była żoną Marcina Hakiela, którego poznała w programie "Taniec z Gwiazdami". Wieść o nowym związku w świecie show-biznesu wywołała nie lada kontrowersje. Para narażona była na krytykę i niekończące się spekulacje. Mimo to do dziś są jednym z najbardziej lubianych duetów prowadzących "Pytania na śniadanie". Niedawno informowano o planach remontowych zakochanych. Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie sporo się zmieniło. Gdzie zamieszkają?

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek rozprawia o wakacjach w Jordanii z Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują kupno nieruchomości

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żyją na dwa domy. Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że para jest w trakcie remontu posiadłości dziennikarza w Starej Miłosnej pod Warszawą. Po gruntownych zmianach para miała tam zamieszczać. Aktorka chętnie dzieliła się przebiegiem prac na Instagramie, jednak być może dotyczyły innego lokum.

Wygląda na to, że od tamtego momentu sytuacja diametralnie się zmieniła. Jak podaje "Fakt", zakochani przemyśleli sprawę i mają zupełnie inny plan. Chcą znaleźć nową nieruchomość, by móc ją urządzić od początku po swojemu. Według doniesień są już w trakcie poszukiwań nowego lokum. "Kasia i Maciek już od jakiegoś czasu jeżdżą po okolicy i oglądają nieruchomości. Wiedzą, że życie na dwa domy na dłuższą metę będzie męczące, więc docelowo chcą coś razem kupić. Też myślą o domu z ogrodem, ale się nie spieszą, bo mają gdzie mieszkać. (…) Jeśli spotkają coś wyjątkowego, to się zdecydują" - powiedział informator serwisu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zjechali razem mnóstwo krajów

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają podróżować i często razem oddają się tej wspólnej pasji. Jak wyliczył "Super Express" para zwiedziła: Stany Zjednoczone, Jordanię, Włochy, Turcję, Egipt, Dubaj, Grecję, Wielką Brytanię i Austrię. Niedawno wybrali się do Szkocji na urodzinowy wypad. Nie byli jednak sami. Towarzyszył im brat Cichopek z żoną. Na InstaStories aktorka wyjawiła, dlaczego chciała wybrać się do tego kraju właśnie z bratem. "Edynburg to fascynujące miasto, które zostało dosłownie zbudowane na wulkanie! (...) Mój brat wprowadził mnie w świat Szkocji. Studiował tam, a ja miałam okazję odwiedzić go wiele razy. Dziś ponownie przyjechaliśmy tutaj razem" - napisała.