Ukrywali to od lat. Jada Pinkett Smith i Will Smith są w SEPARACJI

Relacja Jady Pinkett Smith i Willa Smitha niewątpliwie uchodzi za jedną z bardziej interesujących w świecie show-biznesu. Aktorka nie ukrywała, że nie chciała brać ślubu. Była młodą gwiazdą, która zaszła w ciążę, a jej bliscy naciskali na to, że powinna wyjść za mąż. Ostatecznie za namową matki przysięgała miłość na zawsze Smithowi w sylwestra 1997 roku. Para była nierozłączna, mogliśmy ich oglądać na najważniejszych imprezach branżowych. Z kolei na ściankach sprawiali wrażenie po uszy zakochanych. Okazuje się, że od lat robili dobrą minę do złej gry. Pinkett Smith wyznała, że zdecydowali się na separację.

Jada Pinkett Smith i Will Smith są w separacji

Nic nie wskazywało na to, że Jada Pinkett Smith i Will Smith mogli się rozstać. W rozmowie z "Today" podzieliła się szokującą informacją. Okazuje się, że ta dwójka podjęła decyzję o rozstaniu już w 2016 roku. Nie chcieli jednak o tym mówić ze względu na to, że nie potrafili opisać, jak wygląda ich relacja. Z zapowiedzi wywiadu, który już w piątek ukaże się w NBC News, dowiadujemy się, co popchnęło ich do podjęcia takiej decyzji.

Myślę, że po prostu nie byliśmy jeszcze gotowi, wciąż próbując wymyślić między nami, jak być w partnerstwie i jak przedstawić to ludziom. I nie udało nam się tego rozgryźć. Myślę, że zanim dotarliśmy do 2016 roku, byliśmy po prostu wyczerpani próbami. Myślę, że oboje utknęliśmy w naszych fantazjach na temat tego, jaka naszym zdaniem powinna być druga osoba - wyznała Jada Pinkett Smith w rozmowie z NBC News.

Jada Pinkett Smith rozważała rozwód. To ją powstrzymało

Co ciekawe, Jada Pinkett Smith i Will Smith do tej pory się nie rozwiedli. Od siedmiu lat żyją w separacji i na ten moment raczej nie planują tego zmieniać. Wciąż utrzymują dobre relacje i nie mają powodu ku temu, aby na dobre się rozstawać. - Złożyłam obietnicę, że nigdy nie będzie powodu do rozwodu. Poradzimy sobie bez względu na wszystko i po prostu nie byłam w stanie złamać tej obietnicy - dodała. Zdjęcia Willa Smitha i Jady Pinkett Smith znajdziesz w naszej galerii na górze strony.