Księżna Kate jak prawdziwa "jesieniara". Postawiła na beż. Buty były najdroższe

Środowe wyjście księżnej Kate było kontynuacją pracy jej i księcia Williama w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, który obchodzony jest 10 października. Tego dnia księżna i książę Walii wzięli udział w spotkaniu dla młodzieży w Birmingham poświęconemu dbaniu o własną kondycję psychiczną. 11 października z kolei księżna Kate udała się już samodzielnie do Nottingham na spotkanie ze studentami z Trent University.

Księżna Kate na spotkaniu ze studentami w Nottingham

Księżna Kate ugruntowała sobie nie tylko pozycję jednej z najbardziej lubianych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Uznawana jest także za jedną z najlepiej ubranych, a jej stylizacje są niemal zawsze nienaganne. Wizyta w Nottingham nie była wyjątkiem. Na tę okazję księżna Walii wybrała beżowy sweter ozdobiony na rękawach guzikami i spódnicę od kompletu sięgającą połowy łydki. Stylizację dopełniła niedużą skórzaną torebką, złotymi kolczykami ze sztucznymi perłami, a także zamszowymi beżowymi butami na wysokim obcasie. Z całej stylizacji, która kosztowała w sumie 1460 funtów, to właśnie szpilki księżnej Kate były najdroższe. Pochodzą od włoskiej marki Gianvito Rossi, a ich cena to 630 funtów. Więcej zdjęć księżnej Kate z wizyty w Nottingham znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak podaje serwis People, podczas wizyty w Trent University księżna Kate spotkała się ze studentami, którzy rozpoczynają właśnie nowy rok akademicki, rozmawiała z nimi o tym, jak ważna jest wzajemna pomoc i mówienie innym o swoich problemach, a także wzięła udział w warsztatach poświęconych zdrowiu psychicznemu.

Kwestia dbania o zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży to problem bardzo ważny dla księżnej Kate. W 2016 roku księżna Walii wraz z mężem ze wsparciem królewskiej fundacji Royal Foundation rozpoczęli kampanię o nazwie Head Togheter, której celem jest zaprzestanie stygmatyzowania chorób psychicznych i zachęcenie ludzi do mówienia o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym. "Dla księżnej bardzo ważne jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają odpowiednie narzędzia, które pozwolą zadbać o zdrowie psychiczne, szczególnie w odniesieniu do zrozumienia własnych emocji" - czytamy na stronie Royal Foundation.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.