Wyciekły szczegóły ślubu Węgiel i Mgleja. Będzie na bogato? Niekoniecznie

Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki udziałowi w popularnym programie "The Voice Kids". Od tamtego momentu jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Młoda piosenkarka dosłownie dorastała na oczach fanów. Niedawno poinformowała o zaręczynach z Kevinem Mglejem. Nie da się ukryć, że wokół tej relacji pojawiło się sporo kontrowersji. Wszystko za sprawą dzielącej ich różnicy wieku. Mimo to zakochani nie zamierzają się tym przejmować, a wspólnymi momentami chętnie dzielą się w sieci. Ostatnio para zrelacjonowała grę w golfa. Wielu zastanawia się, kiedy narzeczeni staną na ślubnym kobiercu. Jak się okazuje, uroczystość może nastąpić już niebawem.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają już wybraną datę ślubu? Tabloid zdradza szczegóły

Związek 18-latki i 26-latka wciąż nie schodzi z ust opinii publicznej. Choć zakochani często wrzucają wspólne ujęcia, to niechętnie wypowiadają się o szczegółach z życia prywatnego. Temat ślubu również owiany jest tajemnicą. Jednak jak udało się ustalić serwisowi Shownews.pl, znany jest już termin ceremonii - Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w przyszłym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać - powiedział informator portalu.

Według doniesień Roksana Węgiel i Kevin Mglej zamierzają pobrać się w kościele. Wesele ma odbyć się w tradycyjnym stylu bez zbędnego przepychu. Na uroczystości ma być obecna rodzina i najbliżsi znajomi. "Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" - czytamy w tym samym artykule. Wygląda na to, że narzeczeni zdecydowali się na uroczystość bez medialnego zgiełku, blasku fleszy i reflektorów.

Roksana Węgiel rozgląda się za suknią ślubną. Ma określony typ

Roksana Węgiel w jednym z wywiadów ujawniła, że myśli o sukni ślubnej. Ma jeden model, który totalnie skradł jej serce. Zdradziła również, na jaki wybór na pewno by się nie zdecydowała. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - wyjawiła w rozmowie z "Faktem".