W jednym z odcinków programu "Crack Addicts" emitowanego na antenie TLC wystąpiła 47-letnia Sarah Vaeth. Kobieta opowiadała o swoich migrenach i przyznała, że od ponad dziesięciu lat stale zażywa leki przeciwbólowe. - Miałam też ucisk w szczęce i plecach, a migreny zwykle towarzyszą bólowi szyi - mówiła przed kamerą. Wkrótce okazało się, co jest przyczyną dolegliwości Amerykanki.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska zdradza kulisy trudnego świata kobiet. Od nich dostała najwięcej szpil

47-latka skarżyła się na dokuczliwe migreny. Lekarka była w szoku, kiedy odkryła powód

Sarah Vaeth od dłuższego czasu skarżyła się na dokuczliwe migreny. Szukając pomocy, udała się do kręglarki. Szukając przyczyny dolegliwości, lekarka doznała szoku. Okazało się bowiem, że talia Amerykanki mierzy niecałe 41 centymetrów. 47-latka przyznała się do noszenia ekstremalnie obcisłego gorsetu przez 16 godzin dziennie. Vaeth zdradziła, że planuje pobić rekord świata.

W tym momencie rekord najmniejszej talii z gorsetem wynosi 38 centymetrów, a ja regularnie noszę wygodne 40 centymetrów - wyznała Sarah.

Kręglarka zastanawiała się, w jakiej kondycji są narządy pacjentki. Dodała, że nie ma możliwości, aby noszenie gorsetu nie wpływało negatywnie na jej zdrowie. Wyjaśniła też, że istnieje duża różnica między bólem głowy a migreną. - Chiropraktyka jest stosowana w leczeniu migreny z wielu powodów, trzeba upewnić się, że przywrócony zostanie prawidłowy przepływ krwi i krążenie - powiedziała doktor Colón.

Sarah Vaeth zabrała głos. Zapewnia, że to nie gorset powoduje migreny

Kiedy w sieci pojawił się zwiastun odcinka, Sarah Vaeth postanowiła zabrać głos. Zapewniła, że to nie gorset powoduje jej dolegliwości. "Moje migreny zaczęły się, gdy miałam 20 lat. Pierwszy gorset przymierzyłam 15 lat później" - wyznała. Dodała także, że podczas napadu bólu nie nosi gorsetu, ponieważ zwiększa on ucisk. Utrzymywała, że dzięki odpowiednio dobranym lekom może zakładać go tak często, jak chce.

Według portalu mymed.com kształtowanie talii za pomocą gorsetu może być jednak niebezpieczne. Niesie bowiem ze sobą wiele zagrożeń, w tym uszkodzenie narządów wewnętrznych, podrażnienie skóry, siniaki, problemy z oddychaniem. Przed rozpoczęciem tego typu ekstremalnych praktyk należy zawsze skonsultować się z osobą posiadającą wykształcenie medyczne.