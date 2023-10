Michał Piróg wyrastał w przekonaniu, że jest Polakiem i katolikiem. Wszystko zmieniło się, gdy już jako dorosły mężczyzna dowiedział się od strony swojej mamy, że jest Żydem. Ta informacja była długo skrywana, żeby chłopiec nie miał problemów ze strony rówieśników w szkole. Nic więc dziwnego, że szczególnie przeżywa i relacjonuje ostatnie tragiczne wydarzenia, które mają miejsce w Izraelu.

Michał Piróg o dzieciach, zamordowanych przez Hamas. "Odczuwam ból fizyczny"

Tancerz ostatnio ponownie odniósł się do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem poruszył temat dzieci, zamordowanych przez Hamas. 11 października Michał zamieścił zrzut ekranu z artykułu poświęconego masakrze w kibucu Kfar Aza. Izraelscy żołnierze mieli znaleźć w tej miejscowości ciała ok. 40 dzieci, w tym bardzo małych – przekazał "Times of Israel". Piróga ta informacja dosłownie zwaliła z nóg. Przyznał, że w obliczu tej zbrodni czuje się bezradny.

Każdy milimetr mojego ciała przeszywa spazm. Moje mięśnie odmawiają posłuszeństwa. Odczuwam najprawdziwszy ból fizyczny, krwawi mi serce, bezradnie tracę wiarę w ludzkość. Moje pokłady wiary w to człowieczeństwo nikną, rozmywają się, bledną. Od dziecka próbuję rozumieć i tłumaczyć każdego człowieka, bo nasze życie to nie tylko my, ale bardzo złożone relacje, które nas kształtują. Dla nich moja empatia zawsze była wielka, ale obecnie ta umiejętność umiera… staje się bezradny… tracę siły, tracę wiarę, tracę nadzieję - napisał na Instagramie.

Michał Piróg dowiedział się jako dorosły. Rodzice chcieli go chronić

Mama artysty była Żydówką. Pochodzenie żydowskie dziedziczy się "po kądzieli", czyli po matce. Tancerz jednak o swoich korzeniach dowiedział się dopiero jako dorosły mężczyzna. Wszystko dlatego, że rodzice chcieli go chronić przed nieprzyjemnościami, zwłaszcza ze strony rówieśników w szkole. Więcej zdjęć Michała Piróga znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Powiedziała mi mieszkająca we Francji siostra mamy. Uznała, że mam prawo wiedzieć. Wyrastałem w przekonaniu, że jestem Polakiem i katolikiem. Wychowywano mnie tak z obawy przed wykluczeniem. Oznajmienie dzieciom: "Cześć, jestem Żydem" rzeczywiście mogłoby wywołać nieciekawe skutki – powiedział niegdyś w wywiadzie na łamach "Flesza".

