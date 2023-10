Anna Czartoryska-Niemczycka od dziesięciu lat wiedzie spokojne życie u boku biznesmena Michała Niemczyckiego. Niegdyś aktorka nie miała jednak tyle szczęścia w miłości. O zerwanych zaręczynach z Piotrem Adamczykiem, relacji z Maciejem Żakowskim i rzekomym romansie z Krystianem Wieczorkiem rozpisywały się portale plotkarskie. Szczególnie ostatnia z relacji budziła największe kontrowersje. Anna Czartoryska i Krystian Wieczorek nigdy publicznie nie potwierdzili, że kiedykolwiek łączyło ich uczucie.

Anna Czartoryska i Krystian Wieczorek mieli romans?

Anna Czartoryska i Krystian Wieczorek poznali się w 2009 roku na planie serialu "Dom nad rozlewiskiem", który swego czasu cieszył się sporą popularnością wśród widzów. Choć w produkcji grali parę, to jeszcze wtedy nic nie wskazywało na to, że ich uczucie przeniesie się poza plan. Zarówno on, jak i ona byli wtedy w innych związkach.

Wiosną 2011 roku Anna Czartoryska rozstała się z Piotrem Adamczykiem. Byli narzeczeni rozeszli się w zgodzie bez publicznego prania brudów - To była szczera relacja, która nie wyszła - powiedziała aktorka w rozmowie z magazynem "Viva!". Po zerwaniu Anna Czartoryska wyjechała na Mazury. Tam były kręcone nowe odcinki do kolejnej części serialu. Wówczas aktorka miała się mocno zbliżyć do Krystiana Wieczorka, który był świeżo po rozstaniu z Dorotą Androsz. W mediach pojawiło się mnóstwo spekulacji, jakoby para miała nawiązać romans - Ania dawno nie była taka radosna, promienna i szczęśliwa - opowiadała "Rewii" anonimowa znajoma Czartoryskiej. Krystian Wieczorek również miał być zafascynowany koleżanką z pracy - Po każdym powrocie z Mazur opowiada tylko o Ani. Zachwyca się jej urodą i wdziękiem, zachwala jej talent, rozpływa się nad jej inteligencją i manierami" - zdradziła "Rewii", osoba z bliskiego otoczenia Wieczorka. Mimo plotek żadne z nich nigdy nie odniosło się do sprawy.

Anna Czartoryska i Krystian Wieczorek odnaleźli drugie połówki

W 2013 roku Anna Czartoryska wyszła za mąż za milionera Michała Niemczyckiego. Para doczekała się trzech synów i córki. Z kolei Krystian Wieczorek do szaleństwa zakochał się w Marii Szafirskiej, którą poznał na planie serialu "M jak miłość". W 2016 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Dwa lata później na świecie pojawiła się ich córka.