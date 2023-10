Styl córki Donalda Tuska ma wielu zwolenników. Na Instagramie influencerkę śledzi ponad 428 tys. obserwatorów. Publikuje ona w sieci kadry z życia rodzinnego czy pomysły na stylizacje. Każde ze zdjęć jest w podobnej estetyce, co doceniają internauci. Widać to szczególnie w komentarzach pod zdjęciami influencerki. Poza letnimi kreacjami, na profilu Tusk można było zauważyć ciekawą propozycję na jesień. Uwagę zwracały na siebie szczególnie skarpetki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ostro o działaniach Obajtka

Kasia Tusk dosłownie wyciągnęła skarpety. Ten sposób noszenia jest hitowy

Córka polityka wybrała się na wycieczkę do lasu. Postawiła przy tym na wygodną, ale jednocześnie modną stylizację, którą zaprezentowała na Instagramie. Często widzimy ją w szarości, czerni czy beżu. Tym razem Kasia Tusk założyła jasny sweter, czarne legginsy i sznurowane botki, które są ponadczasowe. Do tych charakterystycznych butów dobrała ciepłe skarpety, które nałożyła na legginsy, przez co wystawały i można było zobaczyć je z dużej odległości. W ten sposób Tusk przełamała komfortową stylizację. To trend, który uwielbia wiele polskich i zagranicznych influencerek. W podobny sposób można zaakcentować skarpety, mając na sobie niższe obuwie, na przykład sportowe sneakersy. Jak wam się podoba?

Kasia Tusk https://www.instagram.com/makelifeeasier_pl/

Jak to jest być córką polityka? Kasia Tusk ujawnia

Kasia Tusk ma wspaniałą więź z ojcem, który jak wiemy, ma wielu zwolenników i przeciwników. Przy okazji urodzin polityka, jego córka pokusiła się o wyznanie. "W dniu taty życzyłabym ci, aby ten czas był łatwiejszy. Abyś chociaż od czasu do czasu mógł zrobić coś dla siebie, a nie dla innych. Abyś ty nie musiał się martwić o nas i żebyśmy my nie musieli się martwić o ciebie. I nawet, jeśli czasem trudno zaakceptować wszystkie konsekwencje, to jestem dziś najdumniejszą córką na świecie" - napisała na Instagramie. Donald Tusk postanowił odnieść się do wzruszających słów influencerki. "Coś mi z oczu poleciało…" - oznajmił polityk w komentarzu pod postem. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj, a po zdjęcia Kasi Tusk zapraszamy do galerii.