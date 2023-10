Marcelina Zawadzka od ponad dwóch lat związana jest z niemieckim przedsiębiorcą, Maksem Gloecknerem. W sierpniu ukochany oświadczył się prezenterce. To nie koniec zmian w życiu celebrytki. Jakiś czas temu modelka zdecydowała się bowiem sprzedać mieszkanie. Ogłoszenie od kilku miesięcy krąży w sieci. Cena może okazać się jednak zaporowa dla potencjalnych nabywców.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka nie ma litości dla Janoszek. "Sama sobie na to zapracowała"

Marcelina Zawadzka sprzedaje mieszkanie w Warszawie. Cena zaskakuje

Cztery lata temu Marcelina Zawadzka nabyła mieszkanie na warszawskim Wawrze. Od jakiegoś czasu ceny nieruchomości szybują w górę, więc inwestycja może zwrócić się z nawiązką. "Super Express" poinformował bowiem, że prezenterka wystawiła mieszkanie na sprzedaż. Apartament ma ponad 130 metrów kwadratowych. Dodatkowym atutem są dwie łazienki oraz garaż.

Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, co daje ogromne możliwości aranżacyjne, dzięki czemu można uzyskać nawet do czterech odrębnych sypialni na dwóch piętrach. Nieruchomość może być kompaktowa zarówno dla pary, jak i dla rodziny 2+3 - czytamy na profilu agencji zajmującej się obrotem luksusowymi nieruchomościami.

Zaskakująca może wydać się cena apartamentu. Mieszkanie wystawiono za 1 115 000 złotych. Biorąc pod uwagę metraż, lokalizację oraz obecne ceny nieruchomości, oferta jest dość okazyjna. Niedawno modelka zdradziła, że raty kredytu, które musi spłacać, są astronomiczne. Możliwe więc, że konieczność szybkiej sprzedaży lokum przyczyniła się do obniżenia ceny.

Marcelina Zawadzka chce się przeprowadzić nad morze? "Planuję zmiany"

Jakiś czas temu Marcelina Zawadzka udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym zdradziła, że myśli o przeprowadzce do Trójmiasta. Celebrytka ma już nawet wizję, jak powinno wyglądać jej nowe mieszkanie. - Planuję zmiany. Planuję, chociażby walizkę wnieść do szafy. Marzyło mi się, aby mieć dużą garderobę, ale nie doszło to do skutku, bo chcę to mieszkanie sprzedać i może przenieść się do Trójmiasta. Moje jedno małe mieszkanie mam w Warszawie, ale mnie cały czas w nim nie ma (...) myślę o innym, swoim lokum w Trójmieście - powiedziała w rozmowie z serwisem.