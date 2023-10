Według doniesień związek Maffashion i "Blue Baby" należy do przeszłości. Popularna blogerka modowa nie poinformowała opinii publicznej o całej sprawie, lecz zrobiło to źródło portalu Pudelek. Wydawać by się mogło, że zakochani tworzyli wyjątkowo szczęśliwą parę i nic nie wskazywało na to, że zawisły nam nimi czarne chmury. Maffashion i "Blue Baby" byli razem przez kilkanaście miesięcy. Związek jednak nie przetrwał.

Miłość Maffashion i "Blue Baby" to melodia przeszłości. Zaskakująca prawda ujrzała światło dzienne

O tym, że Maffashion i "Blue Baby" zakończyli swój związek, wyczytaliśmy na łamach portalu Pudelek. Informator tamtejszej redakcji wyjawił szokującą prawdę. Mimo że Julia Kuczyńska oficjalnie nie potwierdziła związku z Mateuszem wiadomo było, że są razem. Teraz blogerka również nie odniosła się do całej sytuacji. Stara się milczeć i nie zdradzać zbyt wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Poprzednikiem "Blue Baby" był Sebastian Fabijański. Kulisy związku tej pary były omawiane jeszcze długo po rozstaniu.

To prawda, rozstali się. Maffashion nie chce komentować rozpadu relacji. Nic dziwnego, bo nigdy publicznie nie potwierdziła związku i trzymała go z dala od mediów. Julia jest teraz szczęśliwa - zdradził informator portalu Pudelek.

Związek Julii Kuczyńskiej nie przetrwał. Informator twierdzi, że mimo to blogerka jest szczęśliwa

Julia Kuczyńska starała się trzymać swój związek z "Blue Baby" w tajemnicy tak długo, jak tylko się dało. Aspirujący raper okazał się doskonałym pocieszycielem po głośnym związku blogerki z Sebastianem Fabijańskim. O ich rozstaniu dowiedzieliśmy się krótko po aferze, w którą zamieszana była Rafalala. Wówczas blogerka poinformowała o zakończeniu związku w relacji na Instagramie. Owocem miłości Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego jest Bastian. Chłopiec przyszedł na świat dokładnie 10 września 2020 roku. Oboje rodzice zapewniają, że starają się zapewnić mu jak najlepsze dzieciństwo. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.

