Robert Lewandowski zdradził, na kogo głosuje? Fani z TikToka zrobili burzę

15 października odbędą się wybory parlamentarne. Znaczna część polskich gwiazd zdradziła, na kogo planuje głosować. Robert Lewandowski nigdy nie był jedną z nich. Znany piłkarz nie udziela się w sprawach politycznych. Wraz z żoną zachowuje swoje poglądy dla siebie. Fani jednak dostrzegli pewien szczegół na jego profilu w mediach społecznościowych. Czyżby sportowiec zdradził za wiele?

Robert Lewandowski zdradził, na kogo zagłosuje? Wymowne wideo na TikToku

Robert Lewandowski aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Sportowiec może pochwalić się największą liczbą obserwujących na profilu na Instagramie wśród polskich gwiazd. Wstawia również filmiki na TikToka, gdzie jego poczynania śledzi niecałe osiem milionów fanów. Od niedawna aplikacja umożliwia udostępnienie nagrania za pomocą opcji "podaj dalej". Wówczas każdy może zobaczyć, co konkretnie zostało przekazane innym. Jak się okazało, Lewandowski postąpił w ten sposób z filmikiem przedstawiającym konferencję prasową lidera Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska. Fani od razu wysunęli wnioski.

TikTok Roberta Lewandowskiego Screenshot TiktTok

Część obserwatorów była w szoku. Większość z nich jest pewna, że to właśnie na tę partię zagłosuje Robert Lewandowski. Na pytanie, dlaczego piłkarz udostępnił nagranie, pojawiło się wiele odpowiedzi. "Bo jest człowiekiem, a nie pacynką i jako obywatel demokratycznego państwa ma prawo wyrażać, co chce i udostępniać co chce", "Bo Morawiecki najpierw mu coś obiecał, a później się nie wywiązał" - pisano w komentarzach. Sam Lewandowski nie skomentował sprawy. Więcej zdjęć piłkarza znajdziecie w galerii na górze strony.

Robert Lewandowski rzadko zabiera głos w sprawie polityki. Przed laty zdradził, jakie ma poglądy

Robert Lewandowski nie wypowiada się na temat poglądów politycznych. Zdarzyło mu się jednak odpowiedzieć na pytania zadane przez reporterów z tego zakresu. Jakiś czas temu poruszył temat premii po mundialu, którą nazwał "niemoralną propozycją" od Mateusza Morawieckiego. Ponadto, gdy piłkarz miał 20 lat, bez wahania wyznał, która z partii jest bliżej jego poglądów. Na pytanie "PiS czy Platforma Obywatelska", odpowiedział na łamach "Przeglądu Sportowego". - Platforma - stwierdził krótko i na temat. Czy po 15 latach sportowiec nadal ma te same poglądy?