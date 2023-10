Maciej Stuhr dostał NOWĄ PRACĘ. Nie ma nic wspólnego z aktorstwem

Maciej Stuhr to nie tylko znany aktor. Artysta bardzo często występuje w roli konferansjera podczas różnego rodzaju gal i eventów. Znany jest również ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne. Niedawno dostał pracę, w której będzie mógł połączyć te dwie rzeczy. Już niebawem widzowie sprawdzą, jak mu się to udało.

Maciej Stuhr w nowej roli. Nie ma ona nic wspólnego z aktorstwem

Maciej Stuhr wystąpi w roli moderatora rozmowy w programie TVN "Autentyczni", który oparty jest na francuskim formacie "The a talks". W show wystąpi blisko 50 osób w spektrum autyzmu. Będą one próbować swoich sił jako dziennikarze. Rozmówcami uczestników będą polscy celebryci. Produkcja programu zaznacza, że bohaterowie programu otrzymali odpowiednie wsparcie.

Zaczynając od samodzielnej pracy nad przekazaną im dokumentacją na temat gości i wyborem pytań, a następnie spotykając się z profesjonalistami, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiednio przygotowują ich do tego dziennikarskiego zadania. W trakcie całego procesu uczestnicy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz warsztatowe. Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie oraz mogli jak najlepiej spełnić się w nowej dla nich roli - czytamy w komunikacie.

Wybór Macieja Stuhra na gospodarza formatu również nie jest przypadkowy. Aktor jest nie tylko doświadczonym prezenterem, ale posiada także wykształcenie psychologiczne. Pierwsze odcinki programu zadebiutują na antenie TVN już 1 i 2 listopada o godzinie 20:05. Gośćmi będą Natalia Kukulska i Robert Makłowicz.

Maciej Stuhr zaatakowany przez Jakimowicza. "Syn zdrajcy i przestępcy"

Po stracie posady w TVP Jarosław Jakimowicz nie musiał długo czekać na powrót na wizję. Prezenter znalazł pracę w redakcji konserwatywnego portalu Prawy.pl. Prowadzi tam autorski talk-show "Tu jest Polska", który jest emitowany trzy razy w tygodniu. Były pracownik TVP nie przestaje atakować. Niedawno w niewybrednych słowach odniósł się do Macieja Stuhra, który swego czasu stwierdził, że nie wie, kim jest Jakimowicz. Wyraźnie zdenerwowało to prezentera, który udostępnił wpis w mediach społecznościowych i skomentował go w charakterystyczny dla siebie sposób. "Opuchnięty jak po dykcie z wyglądem bezdomnego, syn zdrajcy i przestępcy (...) To jakoś mnie to nie martwi, że udaje, że nie wie" - napisał.