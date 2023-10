Kuba Wojewódzki od lat nie znika z czołówki polskiego show-biznesu. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś prowadzi jeden z popularniejszych talk-show w telewizji. Zdarzyło mu się być też jurorem w kilku głośnych programach jak "Mam talent!" czy "Idol". Dziennikarz ma też równie barwne życie prywatne. W przeszłości związany był z wieloma kobietami, ale z żadną z nich nie zdecydował się ożenić. Teraz może się to zmienić. W swoim show wyznał, że poważnie myśli o ślubie.

Kuba Wojewódzki wygadał się we własnym programie. Ma plany wobec partnerki

W ostatnim odcinku "Kuba Wojewódzki show" gościła Monika Olejnik. Między dziennikarzami wywiązała się rozmowa na temat związków i prywatnych relacji ich obojga. Wkrótce luźne żarty zamieniły się w dość poważną dyskusję. - Znasz moje plany rodzinne, ale wolałbym tego nie poruszać - rzucił prowadzący, kiedy gwiazda zapytała go, czy skorzystałby z opcji urlopu tacierzyńskiego, jeśli miałby okazję. - Ale dlaczego, skoro znasz moje sprawy intymne. Kiedy się ożenisz, Kubo? - odparła niespodziewanie.

Odpowiedź Kuby Wojewódzkiego była jeszcze bardziej szokująca. Prezenter znany ze "skakania z kwiatka na kwiatek" przyznał, że zaczął myśleć o ustatkowaniu się. Prosto z mostu wyznał, że rozważa oświadczenie się swojej obecnej partnerce.

Skoro już pytasz, to ostatnio w moim życiu nastąpił takim przełom, że pomyślałem sobie: Jeżeli moja partnerka będzie chciała, to się z nią ożenię. Mało tego, i to z nią! Mam nadzieję, że Ania tego nie ogląda! - mówił na wizji.

Anna Markowska sama myśli o ślubie z Kubą Wojewódzkim?

Znajomość Anny Markowskiej i Kuby Wojewódzkiego zaczęła się już jakiś czas temu, ale ich związek w ostatnim czasie przypominał prawdziwy rollercoaster. W sierpniu media obiegły zdjęcia gwiazdy "Top Model" u boku Sebastiana Fabijańskiego. Jednak stara miłość nie rdzewieje i modelka błyskawicznie wróciła do dziennikarza. W końcu jeszcze rok temu sama rozważała ślub z nim.

W rozmowie z Jastrząb Post zdradziła wówczas, że odnosi wrażenie, jakby znała Wojewódzkiego całe życie. Kiedy została zapytana o to, czy planują następny krok, odpowiedziała dość stanowczo. - No ja się nie będę oświadczać Kubie, także to jest pytanie do Kuby. Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać - mówiła.