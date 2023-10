Arnold Schwarzenegger nie raz opowiadał o swoim dzieciństwie, w którym nie brakowało kindersztuby. Aktor był wychowywany przez surowego ojca uczącego go posłuszeństwa, ładu i dyscypliny już od małego. Schwarzenegger podczas wywiadu w "Jimmy Kimmel Live" opowiedział o swoich metodach wychowawczych. Jak się okazało, te również nie należały do najlżejszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Wiśniewski wychowuje dzieci

Arnold Schwarzenegger ma takie metody wychowawcze, że włos się jeży

- Wszystko zależy od tego, jaka jest twoja definicja surowego rodzica. Patrząc na to, jak ja zostałem wychowany, mogę powiedzieć, że byłem wyrozumiały. Ale patrząc na amerykańskie standardy, to można uznać, że byłem rygorystyczny - ocenił Schwarzenegger. Jakich zasad się trzymał? Jedną z kluczowych było utrzymywanie w domu porządku. - Mój syn Patrick nie ścielił swojego łóżka i wyręczał się swoją nianią, co w naszym domu było zabronione. W domu to dzieci miały ścielić swoje łóżka, sprzątać łazienki w swoich pokojach i prać swoje ubrania. Kiedyś wszedłem do pokoju syna i zobaczyłem, że łóżko jest pościelone, spojrzałem na niego i zapytałem, czy zrobił to sam. Gdy okazało się, że zrobiła to za niego niania, otworzyłem drzwi balkonowe, chwyciłem materac z pościelą i wyrzuciłem wszystko przez okno wprost do basenu - wspominał Schwarzenegger. Innym razem chcąc pouczyć córkę, aby odkładała buty na miejsce, spalił je w kominku. - Raz i drugi odłożyłem je na miejsce, ale ostrzegłem, że kolejnym razem spalę je w kominku. I tak też się stało - mówił.

Arnold Schwarzenegger ma pięcioro dzieci. Jedno z nich poszło w ślady ojca i pokochało kulturustykę

Arnold Schwarzenegger w sumie ma pięcioro dzieci. Z małżeństwa z Marią Shriver, które rozpadło się w 2011 roku, ma dwóch synów: Patricka i Christophera oraz dwie córki: Katherine i Christinę. Jego piąty syn przez lata był ukrywany, ponieważ jest owocem jego romansu z gosposią, Mildred Baeną. Joseph ma już 22 lata i jako jedyny ze wszystkich dzieci aktora poszedł w ślady ojca. Pokochał kulturystykę, którą zajmuje się od kilku lat.