Podano datę pogrzebu Daniszewskiej. Wiemy, gdzie pochowają żonę Jerzego Urbana

Małgorzata Daniszewska przez wiele lat razem z mężem prowadziła satyryczny tygodnik "NIE". Kiedy w 2022 roku zmarł Jerzy Urban, została szefową spółki URMA, która wydawała pismo. Żona Jerzego Urbana przyszła na świat w 1955 r. i przez lata zdobyła doświadczenie dziennikarskie. Była także redaktorką naczelną miesięcznika "Zły", a także wydawcą i redaktorką naczelną czasopisma "Art & Business". 3 października poinformowano, że 68-latka zmarła. Teraz podano szczegóły pogrzebu.

Pogrzeb Małgorzaty Daniszewskiej. Tam zostanie pochowana

Na oficjalnym profilu pisma tygodnik "NIE" opublikowano informacje dotyczące pogrzebu Małgorzaty Daniszewskiej. Uroczystości zaplanowano na piątek na godzinę 13:00. "Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 października w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Odprowadzenie Prochów o godzinie 14:30 na Cmentarz Powązkowski, brama IV" - napisano w nekrologu. Na tym samym cmentarzu spoczywa także mąż dziennikarki, Jerzy Urban.

W pogrzebie uczestniczyć będzie córka Daniszewskiej Marta Miecińska, która po śmierci Urbana pomagała matce w prowadzeniu spółki. Wiadomo też, że uroczystość będzie świecka. Nie powinno to dziwić nikogo, kto znał antyklerykalny charakter tygodnika "NIE".

Małgorzata Daniszewska zmarła dokładnie rok po swoim mężu. Miała 68 lat

Małgorzata Daniszewska poznała Jerzego Urbana pod koniec lat 80. Miała wówczas 33 lata, a on - 55. - Od razu jakby piorun w nas strzelił! To chyba była ta chemia, o której teraz tak piszą naukowcy. Po prostu - wybuchło między nami i rzuciliśmy się na siebie. Bo dla mnie ten facet był superatrakcyjny. Miał odpowiednie usta i był dobry w łóżku. No i jakie listy do mnie pisał! Co dzień dostawałam po kilka - wyznała po latach w rozmowie z "Super Expressem". Ich związek przetrwał 30 lat, aż do śmierci naczelnego tygodnika "NIE".

Jerzy Urban zmarł 3 października 2022 roku, a żona dokładnie rok później. "W pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Urbana zmarła Gosia Daniszewska, żona Urbana, właścicielka i wydawczyni tygodnika "NIE". W redakcji nazywana przez analogię do Urbana-Tatusia - Mamusią. Byli niezwykłą parą i niezwykle się kochali. Razem tworzyli i redagowali tygodnik. Marcie wyrazy szczerego współczucia" - poinformował obecny naczelny tygodnika.