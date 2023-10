Wspomniana łódź miała dotrzeć do wraku Titanica. Niestety misja badaczy zakończyła się tragicznie. 18 czerwca 2023 roku okręt Titan zniknął nieopodal południowo-wschodniej Kanady. Łódź straciła łączność ze światem po 45 minutach podwodnej podróży. Natychmiast powiadomiono służby. Wysłano samolot i odpowiedni sprzęt podwodny w celu odnalezienia załogi. Niestety piątka uczestników ekspedycji zginęła. Do mediów powraca temat tragedii, gdyż śledztwo w tej sprawie trwa. Co głoszą najnowsze wieści?

Tragedia łodzi Titan. Straż dotarła do kolejnych szczątków ludzi

Z Associated Press dowiadujemy się, że na początku października odzyskano kolejne pozostałości podwodnej tragedii. Mowa o prawdopodobnych ludzkich szczątkach, które miały pochodzić z łodzi Titan. Przetransportowano je prosto do osób, które zajmują się badaniami kryminalistycznymi. Ciekawe, co w najbliższej przyszłości wykaże śledztwo. Morska Rada Śledcza nie skończyła jeszcze przesłuchiwać świadków. O pierwszych ludzkich szczątkach natomiast było wiadomo ponad cztery miesiące temu. Warto wspomnieć o tym, kto brał udział w ryzykownej wyprawie. Łodzią płynęli bowiem Hamish Harding, Shahzada Dawood wraz 19-letnim synem Sulemanem, francuski podróżnik Paul-Henri Nargeolet oraz Stockton Rush, czyli założyciel firmy OceanGate, właściciela okrętu Titan.

Czy o Titanie powstaje film?

W mediach było głośno swego czasu o rzekomych planach dotyczących stworzenia filmu o tragedii łodzi należącej do OceanGate. Mówiono, że projektu miał podjąć się sam James Cameron, reżyser "Titanica". Sam zainteresowany skomentował te spekulacje na X (dawniej Twitterze). - Nie prowadzę żadnych rozmów w sprawie filmu OceanGate i nigdy nie będę - oznajmił krótko. Z kolei w rozmowie z ABC News szerzej odniósł się do tragedii Titana. - Uderza mnie podobieństwo samej katastrofy Titanica, w której kapitan był wielokrotnie ostrzegany o lodzie przed swoim statkiem, a mimo to wpłynął z pełną prędkością na pole lodowe" - przyznał Cameron. "To bardzo podobna tragedia, w której ostrzeżenia zostały zlekceważone. (...) Myślę, że to po prostu zdumiewające, a wręcz surrealistyczne - powiedział reżyser. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj, a po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.