Tatę wszyscy znają. A kim jest mama rodzeństwa z zespołu Kwiat Jabłoni? "Pchała nas"

Kwiat Jabłoni od pięciu lat działa na polskim rynku muzycznym. Kasia i Jacek Sienkiewicz to rodzeństwo, które założyło zespół. Od dłuższego czasu duet odnosi ogromne sukcesy. Ich krążki otrzymały status platynowych płyt. Już wkrótce Kwiat Jabłoni rozpocznie pierwszą zagraniczną trasę. Można powiedzieć, że Kasia i Jacek muzykę mają we krwi. Ich tata jest frontmenem zespołu Elektryczne Gitary. Czym zajmuje się mama gwiazd? W jednym z wywiadów duet przyznał, jak wspierała ich karierę.

Fani kojarzą tylko tatę rodzeństwa z Kwiatu Jabłoni. Kim jest mama gwiazd?

Jacek i Kasia Sienkiewicz od zawsze są kojarzeni ze swoim tatą. Jakiś czas temu zespół uczestniczył w wywiadzie z Mieszkiem Czarneckim z kultura.gazeta.pl. Wówczas członkowie Kwiatu Jabłoni zostali zapytani o mamę. Oboje wyznali, że to drugi raz, gdy ktoś podejmuje jej temat. Okazało się, że to ona dbała o ich muzyczne wykształcenie. - Nasza mama jest neurolożką, która cały czas pracuje w zawodzie. Dyżuruje. I to ona przede wszystkim odpowiada za naszą edukację muzyczną. Choć śpiewa czysto, to nie ma większych związków z graniem. To właśnie ona pchała nas i kierowała w tę stronę, gdzie w tej chwili jesteśmy - wyznał Jacek. - To ona nas zapisała do szkoły muzycznej, a potem motywowała do ćwiczeń, występów - dodała Kasia.

Kasia i Jacek Sienkiewicz dodali, że tęsknią za mamą, gdy jadą w trasę koncertową. Gdy tylko przyjadą na miejsce, od razu ją o tym informują. Pomimo tego, że mają trzydziestki na karku, telefon do mamy jest obowiązkowy. Członkowie Kwiatu Jabłoni zostali także zapytani, czy uważają, że to nieuczciwe, że reporterzy pytają ich jedynie o tatę. Oboje uznali, że niewiele osób wie, jak dużo zawdzięczają mamie. Więcej zdjęć Kwiatu Jabłoni znajdziecie w galerii na górze strony.

To często taki dziennikarski odruch, że skoro nasz tata jest muzykiem, to my też jesteśmy muzykami. A okazuje się, że w naszym przypadku to nie było takie oczywiste. Jasne, że taty gra była dla nas inspiracją, ale to mamie zawdzięczamy to, jak wygląda nasze dzisiejsze zawodowe życie - podkreśliła Kasia z Kwiatu Jabłoni.

Kasia i Jacek z Kwiatu Jabłoni podkreślili, że mama od zawsze wspierała ich marzenia o zostaniu muzykami. Traktowała ich plany bardzo poważnie. Uważała, że jeżeli się za coś zabierają, muszą uczyć się od najlepszych. - To ona kupowała nam płyty, pilnowała ćwiczeń. Pamiętam, gdy kiedyś chciałam wziąć udział w konkursie wokalnym, ona od razu wysłała mnie na dodatkowe lekcje śpiewu (...). Nigdy nie wątpiła ani we mnie, ani w to, co chciałam robić, mimo że strach rodziców przed tym, że ich dziecko chce zostać muzykiem, jest często naprawdę duży - podkreślił Jacek Sienkiewicz. Dodał, że wraz z siostrą irytuje ich to, że są pytani jedynie o tatę. Z tego powodu ucieszyli się, że mogli dla odmiany opowiedzieć o mamie. ZOBACZ TEŻ: Kwiat Jabłoni usłyszeli od Wojewódzkiego, że są "bananowi". Ona zdradziła, ile płaci za... pokój