Nie żyje gospodyni programu "Bake Off". Miała zaledwie 53 lata

"Bake Off" to format popularny na całym świecie. Program doczekał się także polskiej wersji, jednak po pięciu sezonach zniknął z anteny. W środę 11 października do fanów australijskiej wersji show dotarła smutna wiadomość. Nie żyje gospodyni produkcji, Cal Wilson. Prezenterka miała 53 lata.

Cal Wilson pochodziła z Nowej Zelandii, jednak od 20 lat mieszkała w Australii, gdzie była bardzo popularna. Stand-uperka odeszła nagle w wieku 53 lat. Gwiazda "The Great Australian Bake Off" zmarła w Sydney. Po śmierci prezenterki na jej instagramowym profilu pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano, że przebyła krótką chorobę.

Jesteśmy zdruzgotani, dzieląc się wiadomością, że Cal Wilson, uwielbiana komiczka, pisarka i aktorka, zmarła dzisiaj w szpitalu w otoczeniu rodziny i przyjaciół po krótkiej chorobie. Cal była kochana przez swoją rodzinę, przyjaciół, fanów i rówieśników, a w sercu naszej społeczności została wyrwana ogromna dziura - czytamy.

Fani są zdruzgotani śmiercią stand-uperki. Pod oświadczeniem pojawiło się mnóstwo pełnych żalu komentarzy. Wśród opłakujących zmarłą znalazło się wielu celebrytów. "To tragedia, jestem całym sercem z rodziną Cal. Miałam ogromne szczęście pracować z nią przy wielu projektach, zwłaszcza przez ostatnie kilka lat, gdy tworzyła dla mnie świetny materiał. Była niesamowicie utalentowana i dobra" - napisała Rebel Wilson.

Cal Wilson - kim była?

Cal Wilson przyszła na świat w 1970 roku w Christchurch w Nowej Zelandii. Karierę rozpoczęła tam w grupie improwizacyjnej The Court Jesters w 1990 roku. W Australii zamieszkała 13 lat później. W 2003 roku wybrała Melbourne. Jej stand-upy cieszyły się ogromną popularnością. Niedługo później rozpoczęła pracę w telewizji. Występowała w wielu popularnych programach komediowych. Miała na koncie nagrody za swoją działalność. W 2008 roku była jedną z uczestniczek australijskiego "Tańca z Gwiazdami". Prowadziła także kilka formatów rozrywkowych, z których ostatnim był "The Great Australian Bake Off".