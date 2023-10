Kayah rozstała się z partnerem? Fani wietrzą aferę

Kayah jest z pewnością jedną z popularniejszych wokalistek w Polsce, która już od kilkudziesięciu lat podbija rodzime listy przebojów. Chociaż nie ma co narzekać na brak medialnego zainteresowania, to wokalistka stara się za wszelką cenę chronić prywatne życie. Co prawda opowiada o swoich związkach, ale bardzo niewiele. Wiadomo, że od 2017 roku spotyka się z Jarosławem Grzywińskim, choć unika wspólnych wypadów na ścianki. Od jakiegoś czasu fani podejrzewają, że para się rozstała. Wszystko za sprawą jednego wpisu wokalistki w mediach społecznościowych.

Ten wpis Kayah zaniepokoił fanów. Rozstała się z ukochanym?

Kayah traktuje media społecznościowe jako przestrzeń do dzielenia się z fanami zawodowymi planami i osiągnięciami, czy jako miejsce do wyrażania swoich poglądów. Zdarza się jednak, że otwiera się tam bardziej prywatnie. Niedawno na Facebooku podała dalej post strony "Narcyz - 50 twarzy psychopaty", który zwracał uwagę na relacje z osobami narcystycznymi. "Wiele z nas boleśnie się o tym przekonało, że narcyz to nie jest jakiś książę z bajki, choć na początku wydaje się, że to ten jedyny" - czytamy we wpisie. Wokalistka dodała do tego też swój komentarz.

Od dziewięciu miesięcy jestem od tego wolna, posprzątałam i zrobiłam miejsce na nowe. Fajnie jest - napisała.

Fani od razu zaczęli podejrzewać, że wokalistka w ten sposób przekazała, że rozstała się z Grzywińskim. Nie pomogły w tym wypowiedzi Kayah pod postem. "To było moją rzeczywistością ostatnie sześć lat. Dużo odkryłam i wiem, że gdybym wiedziała to wszystko wcześniej, nie zmarnowałabym tyle czasu. Dlatego dziele się tą wiedzą, bo może komuś pomoże", "Hak mu w smak. Ja mojemu narcyzowi już nie poświęcam uwagi" - pisała gwiazda. Zdjęcia Kayah znajdziecie w galerii na górze strony.

Rok temu Kayah zapewniała, że jest szczęśliwa z partnerem

Pierwsze plotki o tym, że Kayah i Jarosław Grzywiński nie są już razem, pojawiły się już rok temu. W lipcu wokalistka wypuściła nowy singiel "Odnaleźć siebie". Fani zwrócili uwagę na tekst piosenki oraz wywiady, które towarzyszyły jej promocji - sugerowały, że artystka jest znów singielką.

Kayah jednak ukróciła te plotki, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z partnerem. "Aby oszczędzić sobie stresu przed premierą lub choć go nieco złagodzić, na dzień przed godziną zero uciekłam do ciepłego kraju w towarzystwie mojego partnera. Wcześniejsze plotki o naszym rozstaniu ignorowaliśmy, bowiem znamy mechanizmy mediów plotkarskich i wiemy, jaki jest przemiał… Zresztą dla nas najważniejsze jest to, że my wiemy, jak jest" - podpisała fotografię. "Tych, którzy życzą nam źle, muszę zmartwić. Tych, którzy się martwią, uspokoić. Świetnie się bawimy na wakacjach, skąd pozdrawiamy. Nie próbujcie grzebać nas żywcem. Ten trup jeszcze żyje. A jak będzie miał ochotę już sczeznąć, dowiecie się o tym ostatni. Bo tak się złożyło, że to nasza osobista sprawa" - dodała. Dziś zdjęcia już nie ma na profilu gwiazdy, ale możecie je znaleźć w galerii na górze strony. Wokalistka oficjalnie nie potwierdziła rozstania.