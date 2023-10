Stylizacje Agaty Dudy nie od dziś budzą skrajne emocje. Małżonka Andrzeja Dudy zazwyczaj zalicza modowe wpadki i stawia na zupełnie niedopasowane do swojej urody kroje. Często niepotrzebnie dodaje sobie lat i prezentuje się po prostu zbyt poważnie. Podczas wizyty w urokliwej Portugalii było jednak inaczej. O ile sukienka była naprawdę dobra, to buty okazały się totalną porażką. Wydawać by się mogło, że to tylko mały szczegół, a jednak popsuł całość.

Agata Duda zwiedzała Portugalię, gdy jej mąż był na ważnych spotkaniach

W Portugalii odbywało się jubileuszowe spotkanie Przywódców Państw Grupy Arraiolos. Gdy Andrzej Duda uczestniczył w spotkaniach z prezydentami, Agata Duda miała okazję spędzić czas z żonami głów państw. Pierwsza dama odwiedziła słynne Muzeum Narodowe Soares dos Reis, czy też stuletnią księgarnię Lello. Wzięła też udział w rejsie łodzią. Tą atrakcję miejscowi nazywają "Rejsem pod sześcioma mostami". Na instagramowym profilu Agaty Dudy możemy przeczytać krótką relację z Portugalii. Uwagę zwracała jej stylizacja. O ile sukienka byłą naprawdę dobra, to wszystko popsuły buty. Niski, szeroki obcas zniszczył całą stylizację. Zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się wysokie szpilki w kolorze nude. Fryzura również nie należała do udanych. Pierwsza dama powinna po po prostu zapuścić włosy. Błękitny kolor kreacji jednoznacznie przywodził na myśl suknię Kopciuszka.

Portugalia. Wizyta w Muzeum Narodowe Soares dos Reis, którego siedziba znajduje się w Palácio dos Carrancas. Można tam obejrzeć kolekcję ceramiki, rzeźby, grawerstwa, biżuterii, mebli, wyrobów ze złota i srebra, malarstwa, szkła oraz tekstyliów. Znajduje się w nim również wystawa rzeźb, z których najsłynniejsza to „Zesłanie" ("O Desterrado") autorstwa António Soares dos Reis. Odwiedziłam również słynną, ponad stuletnią portugalską księgarnię Lello. Mieści się w historycznym centrum Porto. Posiada status obiektu kultury, a aktualnie trwa procedura uznania jej za pomnik narodowy. Jest oceniana jako jedna z najpiękniejszych na świecie. Przez niektórych nazywana Księgarnią Harrego Pottera, gdyż z uwagi na niezwykły wystrój, mogła być inspiracją dla mieszkającej niegdyś w Porto J.K. Rowling - czytamy na Instagramie Agaty Dudy.

Duda w błękitnej kreacji zadała szyku, ale buty do wymiany

Na oficjalnym profilu Agaty Dudy na Instagramie pojawiły się zdjęcia z podróży do Portugalii. W oczy od razu rzuca się stylizacja pierwszej damy. Żona Andrzeja Dudy zadała szyku w lekkiej i zwiewnej sukience w kolorze błękitnym.Trzeba przyznać, że w tym kolorze naprawdę jej do twarzy. Niestety dobre wrażenie popsuły buty, które nie pasowały do kreacji.