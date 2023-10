Dorota Wellman i Marcin Prokop od lat tworzą na ekranie duet idealny. Para od 2007 roku prowadzi poranny program "Dzień dobry TVN" i jest bardzo lubiana w mediach. Wcześniej w latach 2002-2007 współprowadzili "Pytanie na śniadanie" w TVP i już wtedy skradli serca widzów, którzy docenili ich za dystans i poczucie humoru. A tego z pewnością im nie brakuje, co udowodnili w jednym z ostatnich wydań porannego programu stacji TVN. Prokop po kilkunastu latach współpracy z Wellman padł przed nią na kolana.

Marcin Prokop w końcu padł na kolana przed Wellman. Romantycznie?

Trudno wyobrazić sobie Marcina Prokopa i Dorotę Wellman w innym duecie, ale jak się okazuje, kiedy zaczynali przygodę w TVN, mieli pracować z innymi osobami. - Pamiętam, że na samym początku próbowano nas rozdzielić z Dorotą Wellman. Mimo że przyszliśmy jako para, to trwały różne próby, żeby nas połączyć z innymi partnerami. Te próby spełzły na niczym. Po obejrzeniu wszystkich taśm wyszło na to, że razem pasujemy do siebie najlepiej. I od 25 lat jesteśmy razem i nic nas nie rozdzieli - wyznał Prokop w 2022 roku w rozmowie z portalem dziendobrytvn.pl.

Finalnie dobrze się stało, bo ten duet cieszy się ogromną popularnością. W ostatnim odcinku programu "Dzień dobry TVN" doszło do zabawnej sytuacji. W programie pojawił się wątek "Romea i Julii", kiedy jeden z widzów stwierdził, że Prokop i Wellman przypominają mu parę legendarnych kochanków z dramatu Williama Shakespeare'a. Wellman zasugerowała, że to idealny moment na odegranie romantycznej sceny. Zainspirowany prezenter padł na kolana przed swoją ekranową partnerką i dość pokracznie zaśpiewał pieśń ku chwale wizyt u dentysty. - Idź wreszcie do dentysty, bo jeśli tak będziesz chodzić, to problemy z zębami zniszczysz - zaśpiewał prezenter. Wellman nie kryła zdziwienia.- Romantycznie? - zwrócił się do widzów Prokop. - Nie wytrzymam. No i koniec z romantyzmem - podsumowała go krótko Wellman.

Wyjątkowe oświadczyny. Romantyczne? - czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, kiedy w prezenterze obudziła się "romantyczna" dusza. W archiwach zdjęć pary z branżowych imprez dogrzebaliśmy się do fotografii z 2013 roku, gdzie Marcin Prokop w romantycznym geście także uklęknął przed swoją ekranową partnerką. Para pozowała fotografom do zdjęć na jednej z imprez TVN. Jakie wtedy padły słowa? Tego możemy się jedynie domyślać.

Dorota Welman i Marcin Prokop skos/KAPiF

"Dzień dobry TVN". Widzowie reagują na nietypowe oświadczyny Prokopa

Widzowie programu "Dzień dobry TVN" od lat uwielbiają duet Prokop/Wellman i zawsze podkreślają, że to właśnie poczucie humoru ekranowej pary zaskarbiło ich największą sympatię. Jak zareagowali na oświadczyny prezentera? "Super oświadczyny, od razu bym się zgodziła! Uwielbiam państwa, jesteście cudowni, mogłabym was oglądać bez końca!", "Marcin, jak możesz tak oczerniać zęby Dorotki", "Z panią Dorotą i panem Marcinem zawsze jest radośnie" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie.