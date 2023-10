Zarobki Julii Wieniawy zwalają z nóg. Gwiazda pobiła rekord

Julia Wieniawa zadebiutowała w serialu "Rodzinka.pl". To właśnie tam dała się poznać jako młoda i utalentowana aktorka. Świetnie wykorzystała daną jej szansę. Od wielu lat regularnie pojawia się w nowych produkcjach filmowych i serialowych, rozwija karierę muzyczną, a także sprawdza się w roli influencerki. To wszystko sprawiło, że gwiazda może się cieszyć statusem milionerki. Kwoty, które wpływają na jej konto, mogą przyprawić o zawrót głowy.

Ile zarabia Julia Wieniawa? Kwota zwala z nóg

Julia Wieniawa wzięła udział w wielu projektach w 2023 roku. Gwiazda występowała w serialach, filmach czy teatrze. Pojawiła się również w roli prowadzącej na evencie Top of the Top Sopot Festival. Popularność Wieniawy wpływa na jej zarobki. Kwotę, którą gwiazda mogła otrzymać w 2023 roku, oszacował "Super Express". Zdaniem tabloidu, aktorka dotychczas otrzymała około czterech milionów złotych. Warto również zauważyć, że rok jeszcze się nie skończył, a co za tym idzie, końcowa suma może być znacznie wyższa.

"Super Express" wyliczył, że za udział w produkcji "Chłopi", Wieniawa otrzymała 100 tysięcy złotych. Wystąpienie w dwóch sezonach serialu "Teściowe" miało być warte aż milion złotych. Do tego dochodzą liczne współprace reklamowe w mediach społecznościowych. Kolejny milion złotych Wieniawa miała dostać za kampanię promującą luksusową biżuterię oraz bieliznę. Reklama cateringu dietetycznego miała z kolei wzbogacić aktorkę o 400 tysięcy złotych. Tabloid dodaje, że suma wypłat dla Wieniawy w 2023 może być rekordowa. Aktorka miała zarobić znacznie więcej, niż w poprzednich latach. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ile wynagrodzenia dostanie Wieniawa za sam udział w "Mam talent!"? Aktorka nie lubi tego tematu

Julia Wieniawa niedługo sprawdzi się w nowej roli. Gwiazda zostanie jurorką w show "Mam talent!". Wiele osób zastanawiało się, na jakie wynagrodzenie może liczyć za udział w całym sezonie. W sieci pojawiła się informacja o kwocie 500 tysięcy złotych. Wieniawa szybko zdementowała plotki. W jednym z wywiadów wyznała, że nie lubi mówić o swoich zarobkach. - Nie wiem, kto to wymyśla i nie podoba mi się zaglądanie do czyjegoś portfela. A te kwoty mają się nijak do rzeczywistości. Proszę o nierozprzestrzenianie fałszywych i niesprawdzonych informacji - cytuje słowa Julii radiozet.pl. ZOBACZ TEŻ: Wieniawa zachwyciła na premierze "Chłopów". Ubrała się jak na Oscary