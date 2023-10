Joe Jonas dorastał jako gwiazda Disneya. Wystąpił gościnnie w 2007 roku w serialu "Hannah Montana" oraz podłożył głos do animowanego serialu "Fineasz i Ferb". Za te wszystkie produkcje oraz pomoc w nagrywaniu piosenek zarobił łącznie ok. 10,7 mln dolarów. Występował też w serialu "Jonas" oraz zespole "Jonas Brothers". W 2016 roku paparazzi przyłapali go na randce z gwiazdą "Gry o tron" - Sophie Turner.

Joe Jonas i Sophie Turner nie mogli się dogadać. Nagle wydali wspólne oświadczenie

Szybko okazało się, że para jest w sobie szaleńczo zakochana i już rok później Jonas oświadczył się Turner. Pierwszego maja 2019 roku pobrali się w Las Vegas i jeszcze w tym samym roku wzięli drugi ślub we Francji. W lipcu 2020 roku urodziła się ich córka, Willa, a dwa lata później druga - Delphine. We wrześniu 2023 roku mąż Sophie wniósł pozew o rozwód. W mediach zaczęły pojawiać się plotki o tym, że brytyjska aktorka zdradziła amerykańskiego muzyka. Więcej zamieszania i emocji wśród fanów pary wywoływał jednak fakt, że nie mogli się oni dogadać w sprawie opieki nad dziećmi. Ostatecznie jednak udało im się to. Była para wydała wspólne oświadczenie na temat nowego podziału opieki nad dwiema córkami, trzyletnią Willą i roczną Delphine.

Po produktywnej i udanej mediacji zgodziliśmy się, że dzieci będą jednakowo spędzać czas w kochających domach zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. Nie możemy się doczekać, aż będziemy wspaniałymi "współrodzicami" - powiedziała para we wtorek wieczorem "Page Six".

Jonas i Turner się dogadali. Jak wygląda podział obowiązków?

Z dokumentów sądowych wynika, że para zgodziła się na to, aby od 9 października 21 października Sophie mogła zabrać córki do Wielkiej Brytanii, aby odwiedzić rodzinne miasto i rodzinę. Po tym okresie gwiazda "Gry o tron" odda dzieci z powrotem do ojca, który będzie się nimi opiekował do 2 listopada. Następnie para będzie nadal wymieniać się opieką nad swoimi dziećmi do 7 stycznia przyszłego roku, co oznacza, że byli zakochani będą mieli własne święta do spędzenia z pociechami. Joe będzie obchodził Święto Dziękczynienia z córkami, a Sophie spędzi z nimi Boże Narodzenie. Po dobrych wieściach, że aktorka będzie miała więcej czasu dla dzieci, widziano ją w świetnym humorze, gdy bawiła się z córką w parku w Nowym Jorku. Więcej zdjęć Sophie i Joe znajdziecie w naszej galerii na górze strony.