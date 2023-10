Luke Perry zmarł w wyniku udaru. Wcześniej usłyszał inną poważną diagnozę

Luke Perry był jedną z największych gwiazd lat 90. Popularność przyniosła mu rola Dylana McKaya w kultowym serialu "Beverly Hills 90210". W ostatnich latach zagrał też w bijącym rekordy oglądalności serialu Netfliksa "Riverdale". 4 marca 2019 roku media obiegła informacja o jego śmierci, która była wynikiem rozległego udaru mózgu. 52-latek kilka dni wcześniej trafił do szpitala i przeszedł operację. W związku z pogorszeniem się jego stanu zdrowia wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną, z której się już nie wybudził. Już wcześniej Perry zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem.

Luke Perry miał też inne problemy zdrowotne. "Chciałem opowiadać o tym wszystkim"

Jak się okazuje, przed udarem mózgu Luke Perry miał też inne problemy zdrowotne. Aktor niedługo przed śmiercią zmagał się z silnym bólem pleców, który zniwelować mogła jedynie operacja. To nie wszystko. W 2015 roku przeszedł kolonoskopię i znaleziono w jego organizmie niepokojące zmiany. Dzięki szybkiej interwencji lekarzy udało mu się uniknąć nowotworu jelita grubego. Aktor od razu wprowadził w życie drastyczne zmiany, aby w przyszłości nie zachorować na raka. - Znacząco zredukowałem ilość czerwonego mięsa, które spożywam. Wcześniej prawie codziennie jadłem krwistego steka z kartoflami. Dziś zdarza mi się to robić jedynie na specjalne okazje - powiedział kiedyś programowi Fox News. Bliscy z otoczenia aktora podkreślali, że zaczął też wtedy dużo ćwiczyć i został stałym bywalcem siłowni. Luke Perry wykorzystał wtedy swoją ogromną popularność, aby nakłonić innych do profilaktycznych badań.

Gdy dowiedziałem się, że to jeden z najskuteczniej wykrywanych nowotworów, a zarazem zbierający największe żniwo, nie potrafiłem tego zrozumieć. Chciałem opowiadać o tym wszystkim. W tej chwili jest 23 mln Amerykanów, którzy nie przebadali się, a powinni - podkreślał Luke Perry w rozmowie z Fox News.

Shannen Doherty w serialu "Beverly Hills 90210" wcieliła się w rolę Brendy Walsh, ukochanej Dylana. Aktorka długo chorowała na nowotwór piersi i walkę z rakiem relacjonowała w mediach. W 2017 roku ogłosiła, że poddała się podwójnej mastektomii i pokonała chorobę. W 2020 roku w programie "Good Morning America" przyznała, że tuż przed śmiercią Luke'a Perry'ego dowiedziała się, że nowotwór wrócił. - Dlaczego to nie byłam ja? To było tak dziwne dowiedzieć się o diagnozie, a potem ktoś, kto wyglądał zdrowo, odszedł pierwszy. To było szokujące i jedyne, co mogłam zrobić dla niego, to zagrać w produkcji. Wciąż myślę, że nie zrobiłam dla niego wystarczająco dużo - mówiła aktorka, odnosząc się do serialu "BH90210", który miał być kontynuacją formatu sprzed lat. Więcej przeczytasz tutaj.