Kukizowie, czyli Paweł Kukiz i jego ukochana Małgorzata, tworzą duet od ponad 30 lat. Mają trzy córki: Julię, Polę oraz Hannę. O pierwszej z wymienionych media rozpisywały się już kilka lat temu, a to za sprawą jej ślubu. Z kolei Pola Kukiz stanęła na ślubnym kobiercu niedawno i ostatnio dopiero podzieliła się fotografią z tego pamiętnego dnia. Jesteście ciekawi, jak wyglądała?

Pola Kukiz w zjawiskowym kadrze ze ślubu. Kilka miesięcy temu powiedziała "tak"

O zamążpójściu drugiej córki polityka, media przez pewien czas nie miały pojęcia. Wszystko zmieniło wyznanie Jarosława Kaczyńskiego. - Tutaj zabrakło jednej osoby, mianowicie Pawła Kukiza, on dzisiaj ma ślub córki. Wybaczcie mu to... Dzisiaj ma też urodziny, ale to proszę państwa, by mu nie przeszkodziło. I to 60-te. Nie wiem, czy się na mnie nie obrazi, że go wydałem. Ale co to jest 60 lat, ja mam o kilkanaście więcej - mówił polityk w trakcie wiecu Zjednoczonej Prawicy w czerwcu. Córka Kukiza wyglądała tego dnia zjawiskowo. Postawiła na ślubną uroczystość w stylu boho, pełną kwiatów i wielu innych dekoracji. Panna młoda miała na sobie białą suknię odsłaniającą ramiona oraz welon z kwiecistym motywem. Postawiła tego dnia na subtelny makijaż i związane włosy. Kadr ze ślubu Poli Kukiz możemy podejrzeć na jej Facebooku. Na nowym zdjęciu profilowym córka polityka zasłania się kwiatami.

Dawni koledzy z zespołu zadrwili z Kukiza

Paweł Kukiz był członkiem grupy "Piersi". Polityk założył ten zespół i przez lata koncentrował się na muzyce. Postanowił jednak zakończyć działalność muzyczną w 2013 roku na rzecz polityki. W 2015 kandydował już bowiem w wyborach prezydenckich. Czy Kukiz ma dobry kontakt z kolegami z zespołu? Wojciech "Amor" Cieślak i Krzysztof "Alladyn" Imiołczyk postanowili zaakcentować swój stosunek do polityka, drwiąc z niego w jednym z utworów. Muzycy tworzą obecnie zespół Latające Biustonosze. W "Świentym Pawle" postanowili wspomnieć Kukiza. - Czy to tygrys, czy to lew / Właśnie zmieszał z Jarkiem krew / Nie do wiary, że punkowiec / To prezesa dziś dachowiec - słyszymy w utworze. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj, a po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii na górze strony.