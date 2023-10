Kilka lat temu Anna Skura zdecydowała się na powiększenie piersi za pomocą specjalistycznego żelu. Wówczas nie zdawała sobie sprawy, że może to doprowadzić do poważnych komplikacji i konsekwencji zdrowotnych. Zabieg zakończył się zagrożeniem zdrowia i życia, a cała sytuacja doprowadziła do deformacji piersi.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Skura rozpoczyna dzień od jogi z córką

Anna Skura wspomina nieudaną operację. "Było mi podwójnie ciężko"

W 2021 roku Anna Skura podzieliła się w mediach społecznościowych obszerną, a jednocześnie bolesną relacją na temat operacji, jaką przeszła. Pierwsze materiały pojawiły się w sieci, jeszcze w czasie, gdy celebrytka przebywała w szpitalu. Na jej twarzy wówczas widoczne były łzy, a na ciele miała liczne opatrunki. Jak tylko doszła do siebie, zdobyła się na odwagę i wyjaśniła, że przeszła nieudany zabieg powiększenia piersi. Jakiś czas później pokazała również swoje nagie zdjęcia, które obrazowały blizny, jakie zostały jej w okolicach biustu.

W jednej z rozmów Anna Skura wróciła pamięcią do nieprzyjemnych wspomnień i wyznała, co było dla niej najtrudniejsze - Wspierali mnie wszyscy, ale ja też się nie bałam prosić o pomoc. Wspierały mnie przyjaciółki, moja mama. Nie wspierał mnie mężczyzna, który wtedy usunął się z mojego życia. Miałam wtedy złamane serce. Było mi podwójnie ciężko - powiedziała serwisowi Party.pl. W tej samej rozmowie Anna Skura została zapytana o to, czy w przyszłości odważyłaby się jeszcze na operację powiększającą biust. - To nie chodzi o powiększenie, tylko ja muszę być, chcę być poddana rekonstrukcji piersi, bo jakby tego wymaga moje ciało - wyjaśniła.

Anna Skura o samoakceptacji i wsparciu. "Nauczyłam się akceptować swoje nowe ciało"

Anna Skura często porusza w sieci temat samoakceptacji. Nieraz przyznawała publicznie, że dzięki operacji nauczyła się kochać własne ciało. Internauci zazwyczaj przesyłają jej słowa wsparcia w komentarzach. Celebrytka jakiś czas temu wyznała, że dzieli się z nimi motywacją i własnymi przeżyciami, by dać siłę kobietom, które boją się oceny innych. "Nauczyłam się akceptować swoje nowe ciało, a blizny, które widzę codziennie rano w lustrze, pokazują mi, jak jestem silna. Stojąc przed tym lustrem, nie boję się spojrzeć sobie w oczy i z pełną odpowiedzialnością za te słowa powiedzieć: Jesteś idealna taka, jaka jesteś. Jesteś piękna. Kocham cię" - napisała na Instagramie.