Barwną i charyzmatyczną Monique Lehman poznaliśmy jako jedną z bohaterek hitu TVN-u "Żony Hollywood". Celebrytka brała udział w show ze swoim mężem Davidem. Monique to prywatnie córka słynnego Papcia Chmiela. Jest także artystką. Właśnie sztuka była pretekstem jej obecnej wizyty w Polsce. W rozmowie z Mateuszem Hładkim wróciła także do początków swojej znajomości z mężem.

Córka Papcia Chmiela spełnia się jako artystka. Inspiruje ją mąż

Lehman wraz z mężem przyjechała do Polski, żeby pójść na wystawę, na której można podziwiać także jeden z jej gobelinów. Warto przy tym dodać, że prace artystki są znane na całym świecie. Jeden z gobelinów, przedstawiających Matkę Boską Częstochowską został zamówiony przez katedrę z Los Angeles. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" Monique Lehman wyznała, że inspiracją do tworzenia jest dla niej także udany związek z Davidem Lehmanem. "Poznaliśmy się jako dojrzali ludzie. Miałam 40 lat i od tamtej pory mogę skoncentrować się na sobie, na swoich twórczych marzeniach, ponieważ David dba o życie codzienne" - powiedziała Lehman.

Zanim wybranek Lehman się oświadczył zadał jej ważne pytanie

Monique Lehman swojego przyszłego męża poznała w USA i od razu między nimi zaiskrzyło. Zanim jednak doszło do oświadczyn na wieży Eiffela, David miał ważne pytanie do wybranki serca. Chodziło o to, jak korzysta z kart kredytowych.

Kiedy się poznaliśmy, David chciał tylko wiedzieć, jak używam karty kredytowej. Chciał wiedzieć, czy od razu wydam wszystkie jego pieniądze (...). Ale kiedy przyznałam, że nie wiem, co to jest karta kredytowa i używam tylko gotówki, od razu się oświadczył - wyznała Monique Lehman w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

David Lehman ostatecznie oświadczył się, gdy był w podróży służbowej. Nie miał nawet przy sobie pierścionka, ale to załatwił już następnego dnia. Teraz tworzą szczęśliwe małżeństwo, ale nie mają dzieci. Lehman przez 40 lat pracował dla NASA. "Nie było czasu. David pracował nad kosmicznymi misjami na księżycu i Marsie, a moim całym życiem była sztuka. Kiedy zorientowaliśmy się, że znajomi mają dzieci, pomyślałam, że dla nas jest już za późno" - dodała Monique Lehman.

Monique Lehman, David Lehman Fot. Dzień Dobry TVN/screen