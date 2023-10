Karolina Sawka zasłynęła rolą Nel Rawlison w ekranizacji książki Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" z 2001 roku. Aktorka miała wtedy zaledwie dziewięć lat i po swoim głośnym debiucie długo nie pojawiała się na szklanym ekranie. Swoją przyszłość związała jednak z aktorstwem, bo skończyła szkołę teatralną w Łodzi. W ostatnich latach zagrała m.in. w "M jak miłość" i "Pierwszej miłości". Poza tym występuje w teatrze. Wiadomo, że dziś jest szczęśliwą partnerką Mateusza Rzeźniczaka, który jest aktorem. Występował m.in. w "Wojennych dziewczynach", "Barwach szczęścia" i "Furiozie". Jedna z gazet podała właśnie, że są tak bardzo zakochani, że zaplanowali ślub na przyszły rok.

Szczegóły ślubu Karoliny Sawki

Karolina Sawka nie opowiada o swoim związku w wywiadach, ale zdjęcia ze znanym partnerem regularnie pokazuje w mediach społecznościowych. Jeśli wierzyć doniesieniom "Twojego imperium", zakochani wkrótce zmienią stan cywilny. "Pod koniec czerwca wezmą ślub, a wesele odbędzie się w Starym Kinie" - ujawnił informator w rozmowie z tygodnikiem. z "Twoim Imperium". Wiadomo też, że zakochani, którzy są zapalonymi podróżnikami, mają już planować długą podróż poślubną. Chcą w nią wyruszyć niedługo po swoim ślubie. "Nie zależy im na mieszkaniu w drogich hotelach. Lubią jeździć budżetowo i tak, żeby jak najwięcej zobaczyć. Zwiedzili niemal całą Europę" - dodał tajemniczy informator, ale nie zdradził, jakie miejsca odwiedzą tym razem. Zapytaliśmy Karolinę o komentarz do tych rewelacji, ale do chwili publikacji artykułu, nie otrzymaliśmy od niej odpowiedzi.

Karolina Sawka z chłopakiem Fot. instagram.com/sawkowska

Pilnowali, by nie zachłysnęła się sławą

Okazuje się, że to, że Karolina na wiele lat zniknęła z show-biznesu, to zasługa jej rodziców. Po emisji "W pustyni i w puszczy" nie chcieli, by pochłaniały ją kolejne projekty i rzuciła się w wir pracy, zamiast nauki. "Rodzice postanowili dać mi wybór w dorosłym życiu, a nie decydować za mnie w dzieciństwie: z tego względu po emisji filmu nie posyłali mnie do seriali czy programów. Jako dorosła osoba wybrałam tę ścieżkę samodzielnie. Myślę, że ich wybór był słuszny" - mówiła w jednym z wywiadów Sawka.